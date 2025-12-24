Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România

Piața muncii din România este profund dezechilibrată, cu diferențe salariale majore între profesii similare, în funcție de regiune și nivelul de studii. Potrivit Observator, care citează o analiză realizată de un furnizor de servicii HR din România, există meserii fără diplomă universitară care pot aduce venituri lunare comparabile sau chiar mai mari decât cele din domenii ce presupun studii superioare.

Analiza arată că, în multe cazuri, muncitorii tehnici specializați, chiar dacă nu au absolvit o facultate, ajung să câștige mai bine decât angajați cu studii superioare încadrați pe posturi calificate. Explicația este legată de dezechilibrul tot mai accentuat dintre cerere și ofertă în anumite domenii tehnice, unde deficitul de personal calificat împinge salariile în sus.

Joburi fără facultate, plătite cu 15.000 de lei pe lună

Concret, un șofer internațional de TIR poate avea un venit cuprins între 9.000 și 15.000 de lei net pe lună, potrivit datelor citate de Observator. În același timp, un sudor câștigă, în medie, aproximativ 5.500 de lei, iar un electrician poate ajunge frecvent la venituri de până la 8.000 de lei lunar, în funcție de experiență și proiecte.

Aceste sume nu reprezintă însă cele mai mari salarii din economie. În zona joburilor de top, din categoria așa-numitelor „gulere albe”, veniturile pot ajunge la 35.000 de lei pe lună. Este vorba, în general, despre funcții de conducere sau poziții strategice, ocupate de persoane cu experiență solidă și competențe avansate. Ce s-a schimbat în ultimii ani, arată aceeași analiză citată de Observator, este durata de ocupare a posturilor vacante.

Dacă anterior un loc de muncă pentru un muncitor tehnic era ocupat în cel mult două săptămâni, în prezent companiile pot aștepta chiar și peste o lună pentru a găsi candidatul potrivit. În ceea ce privește distribuția regională a salariilor, Bucureștiul rămâne pe primul loc, cu un salariu mediu net de 6.700 de lei, urmat de Cluj (6.300 de lei) și Timiș (5.700 de lei). La polul opus se află județe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui, unde salariul mediu net se situează în jurul valorii de 4.000 de lei lunar.

