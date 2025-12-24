Prima pagină » Actualitate » Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România

Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România

24 dec. 2025, 12:51, Actualitate
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România

Piața muncii din România este profund dezechilibrată, cu diferențe salariale majore între profesii similare, în funcție de regiune și nivelul de studii. Potrivit Observator, care citează o analiză realizată de un furnizor de servicii HR din România, există meserii fără diplomă universitară care pot aduce venituri lunare comparabile sau chiar mai mari decât cele din domenii ce presupun studii superioare.

Analiza arată că, în multe cazuri, muncitorii tehnici specializați, chiar dacă nu au absolvit o facultate, ajung să câștige mai bine decât angajați cu studii superioare încadrați pe posturi calificate. Explicația este legată de dezechilibrul tot mai accentuat dintre cerere și ofertă în anumite domenii tehnice, unde deficitul de personal calificat împinge salariile în sus.

Joburi fără facultate, plătite cu 15.000 de lei pe lună

Concret, un șofer internațional de TIR poate avea un venit cuprins între 9.000 și 15.000 de lei net pe lună, potrivit datelor citate de Observator. În același timp, un sudor câștigă, în medie, aproximativ 5.500 de lei, iar un electrician poate ajunge frecvent la venituri de până la 8.000 de lei lunar, în funcție de experiență și proiecte.

Aceste sume nu reprezintă însă cele mai mari salarii din economie. În zona joburilor de top, din categoria așa-numitelor „gulere albe”, veniturile pot ajunge la 35.000 de lei pe lună. Este vorba, în general, despre funcții de conducere sau poziții strategice, ocupate de persoane cu experiență solidă și competențe avansate. Ce s-a schimbat în ultimii ani, arată aceeași analiză citată de Observator, este durata de ocupare a posturilor vacante.

Dacă anterior un loc de muncă pentru un muncitor tehnic era ocupat în cel mult două săptămâni, în prezent companiile pot aștepta chiar și peste o lună pentru a găsi candidatul potrivit. În ceea ce privește distribuția regională a salariilor, Bucureștiul rămâne pe primul loc, cu un salariu mediu net de 6.700 de lei, urmat de Cluj (6.300 de lei) și Timiș (5.700 de lei). La polul opus se află județe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui, unde salariul mediu net se situează în jurul valorii de 4.000 de lei lunar.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum

Recomandarea video

Citește și

SPORT Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
12:44
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
EXTERNE „Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
12:01
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
LIVE 🚨 Sania lui Moș Crăciun a pornit în fabuloasa călătorie în jurul lumii. Moșul s-a oprit în Australia și se îndreaptă spre Doha
11:24
🚨 Sania lui Moș Crăciun a pornit în fabuloasa călătorie în jurul lumii. Moșul s-a oprit în Australia și se îndreaptă spre Doha
EXTERNE SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
11:11
SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
REȚETE Două rețete mănăstirești simple și gustoase, perfecte pentru ultima zi din Postul Crăciunului
11:00
Două rețete mănăstirești simple și gustoase, perfecte pentru ultima zi din Postul Crăciunului
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce vorbim singuri? Beneficii, explicații științifice și ce spun specialiștii
COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
POLITICĂ Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
12:59
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
VIDEO Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat
12:56
Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat
RĂZBOI Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
12:50
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
NEWS ALERT Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
12:49
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
LIFESTYLE Victor Ponta, mesaj de Crăciun. Videoul postat de fostul premier ia o turnură neașteptată
12:37
Victor Ponta, mesaj de Crăciun. Videoul postat de fostul premier ia o turnură neașteptată

Cele mai noi