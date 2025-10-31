John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi”

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. La întâlnirea cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru șeful spionajului american a transmite un mesaj în doi peri, care nu oferă nici o garanție de cooperare loială cu Europa: „Încă puteţi avea încredere în noi”, relatează POLITICO.

Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum şi cu responsabili ai Centrului de Informaţii şi Situaţii al UE (INTCEN) şi ai Direcţiei de Informaţii a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoştinţă despre întâlnire, preia news.ro.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost de a calma spiritele şi de a reafirma angajamentul Washingtonului faţă de schimbul de informaţii, întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcţia politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.

Schimbările ciudate ale administraţiei Trump în politica faţă de Ucraina, cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informaţii militare cu Kievul în martie anul trecut – şi eforturile sale de a politiza serviciile de informaţii prin numirea unor loialişti ai lui Trump au zguduit încrederea europeană în loialitatea Washingtonului, afirmă Politico.

Eroul de la Capitol Hill

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, şi-a construit reputaţia ca fiind unul dintre cei mai înverşunaţi apărători ai lui Trump de la Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când şi-a folosit poziţia din Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla la Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu braţul de politică externă al blocului european, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley doreşte să menţină canalele de comunicare deschise.

Este de aşteptat ca întâlnirea să nu fie una singulară: „Ar trebui să fie ceva regulat de acum înainte”, a declarat un oficial.

Ratcliffe şi omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China şi Orientul Mijlociu.

Efortul diplomatic vine într-un moment obscur. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere şi a construi o operaţiune comună de informaţii a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce îşi regândesc acordurile de schimb de informaţii cu SUA.

Serviciul de informaţii civil şi militar olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferenţe politice şi preocupări legate de drepturile omului, comprimă Politico.

