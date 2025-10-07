Prima pagină » Știri externe » Raport CIA, SUPRIMAT la cererea lui Joe Biden: Ucrainenii, “nedumeriți și dezamăgiți” de “standardele duble” ale vicepreședintelui privind CORUPȚIA

07 oct. 2025, 17:59, Știri externe
În 2016, Joe Biden, pe atunci vicepreședintele SUA, a sugerat că “ar prefera cu tărie” ca un raport al CIA care documenta îngrijorările oficialilor din Ucraina cu privire la legăturile familiei Biden cu afacerile „corupte” din Ucraina „să nu fie difuzat.”

Directorul CIA John Ratcliffe a declasificat recent un e-mail și mai multe documente ale agenției, puternic cenzurate, declarând că incidentul este un exemplu de „politizare a informațiilor secrete”.

Documentele declasificate au fost descoperite în timp ce CIA trecea în revistă înregistrări din arhivă, arată Fox News.

E-mailul, trimis către CIA pe 10 februarie 2016, cu subiectul: „RE: interogare Biroul Vicepreședintelui cu privire la proiect [REDACTAT]”, enunța:

„Bună dimineața, tocmai am vorbit cu vicepreședintele și ar prefera cu tărie ca raportul să nu fie difuzat. Mulțumesc pentru înțelegere”, se arată în e-mail, semnat cu un nume cenzurat.

Raportul în cauză includea informații care dezvăluiau că oficialii ucraineni au văzut presupusele legături ale familiei Biden cu afaceri corupte din Ucraina „ca o dovadă a unui dublu standard în cadrul guvernului Statelor Unite față de chestiunile de corupție și putere politică”.

CIA a confirmat că cererea lui Biden a fost acceptată și că raportul „nu a fost diseminat”.

„Nedumerire și dezamăgire față de vizita vicepreședintelui Statelor Unite la Kiev”

Vicepreședintele american Joe Biden și președintele ucrainean Petro Poroșenko, la Kiev, Ucraina, luni, 16 ianuarie 2017.

Documentul afirma că „oficialii din cadrul Administrației președintelui ucrainean Petro Poroșenko și-au exprimat nedumerirea și dezamăgirea față de vizita vicepreședintelui Statelor Unite la Kiev, Ucraina, din 7-8 decembrie 2015”.

„Acești oficiali au subliniat că, înainte de vizită, Administrația Poroșenko și alți oficiali [CENZURAT] ucraineni se așteptau ca vicepreședintele SUA să discute probleme de personal cu Poroșenko în timpul vizitei și au presupus că vicepreședintele SUA va pleda în sprijinul sau împotriva anumitor oficiali din cadrul Guvernului ucrainean”, afirmă raportul.

La acea vreme, Biden era vicepreședinte și se ocupa de relațiile dintre SUA și Ucraina pentru Administrația Obama.

„După vizită, acești oficiali au evaluat că vicepreședintele american a venit la Kiev aproape exclusiv pentru a ține un discurs public generic și nu a avut nicio intenție de a discuta probleme de fond cu Poroșenko sau cu alți oficiali din cadrul Guvernului ucrainean”, afirmă documentul.

„Legăturile familiei vicepreședintelui SUA cu corupția din Ucraina, o dovadă a unui dublu standard în Guvernul SUA”

„În urma vizitei vicepreședintelui SUA, oficialii [CENZURAT] din cadrul Administrației Poroșenko au meditat cu privire la interesul presei americane în presupusele legături ale familiei vicepreședintelui SUA cu practicile de afaceri corupte din Ucraina”, afirmă documentul.

„Acești oficiali au văzut presupusele legături ale familiei vicepreședintelui SUA cu corupția din Ucraina ca o dovadă a unui dublu standard în cadrul guvernului Statelor Unite față de chestiunile de corupție și putere politică”.

Discursul anti-corupție al lui Biden la Kiev

Pe 9 decembrie 2015, Biden a ținut un discurs în Ucraina, în care a discutat despre corupția din țară.

„Nu este suficient să se înființeze un nou birou anticorupție și un procuror special care să lupte împotriva corupției”, a spus Biden în discurs. „Biroul Procurorului General are nevoie disperată de reformă”.

Biden a mai spus că „sectorul energetic al Ucrainei trebuie să fie competitiv, guvernat de principiile pieței – nu de tranzacții cu prietenii”.

„Nu este suficient să trecem legi pentru a crește transparența în ceea ce privește sursele oficiale de venit”, a spus el. „Oficialii aleși de rang înalt trebuie să elimine toate conflictele de interese dintre afacerile lor și responsabilitățile lor guvernamentale. Orice altă democrație din lume – acel sistem există.”

Hunter Biden și ancheta privind Burisma

La acea vreme, procurorul ucrainean Viktor Shokin investiga firma ucraineană de gaze naturale Burisma Holdings.

Câteva luni mai târziu, în martie 2016, Biden a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a-l înlătura pe Shokin.

În momentul în care Shokin investiga Burisma Holdings, Hunter Biden avea un rol extrem de profitabil în consiliul de administrație, primind zeci de mii de dolari pe lună.

Biden, la acea vreme, a amenințat că va opri un ajutor american de un miliard de dolari dacă Shokin nu este concediat.

„Am spus: ‘Nu primiți miliardul’… M-am uitat la ei și am spus: „Plec în șase ore. Dacă procurorul nu este concediat, nu primiți banii'”, și-a amintit Biden că i-a spus președintelui Poroșenko.

Biden și-a amintit conversația în timpul unui eveniment pentru Consiliul pentru Relații Externe în 2018.

Camera Reprezentanților a lansat o anchetă împotriva lui Biden și a constatat, după ani de investigații, că acesta s-a angajat într-un „comportament care poate duce la punere sub acuzare”, „a abuzat de funcția sa” și „a fraudat Statele Unite pentru a-și îmbogăți familia”.

Foto: Profimedia

