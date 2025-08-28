Bolojan nu se lasă impresionat de protestele magistraților. Guvernul merge înainte cu REFORMA pensiilor

Guvernul a transmis Consiliului Economic și Social (CES) proiectele din Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în cinci subpachete pentru a evita eventuale blocaje la Curtea Constituțională. Unul dintre acestea vizează modificarea pensiilor magistraților și rămâne neschimbat față de varianta pusă în dezbatere publică pe 14 august, deși a stârnit proteste și critici dure din partea sistemului judiciar.

Potrivit proiectului, dacă va fi adoptat și va trece de controlul Curții Constituționale, noile reguli se vor aplica de la 1 octombrie 2025. Principalele modificări sunt:

Vârsta de pensionare va crește treptat până în 2036, cu câte 1 an și 6 luni adăugați anual, urmând să ajungă la 65 de ani;

Vechimea necesară pentru a intra la pensie crește la 35 de ani, față de 25 cât este în prezent;

Pensia nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariul brut încasat;

Pensionarea anticipată rămâne în continuare posibilă cu 35 de ani vechime, dar se va aplica o penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la împlinirea vârstei standard;

După avizele consultative de la CES și CSM, Guvernul va aproba proiectul și își va asuma răspunderea în Parlament. Opoziția va putea depune moțiune de cenzură în termen de trei zile. Dacă aceasta pică, proiectul va fi considerat aprobat.

Documentul a generat nemulțumire în rândul judecătorilor și procurorilor, care au declanșat proteste prin suspendarea activității. Instanțele și parchetele judecă doar cauzele urgente. Practic, proiectul privind pensiile magistraților rămâne nemodificat față de cel pus în dezbatere publică în 14 august , în ciuda protestelor anunțate de magistrați.

În materie penală, se soluționează doar cereri privind măsuri preventive, măsuri de siguranță medicală și mandatele de supraveghere. În materie civilă, sunt judecate cauzele care vizează protecția minorilor, ordonanțele președințiale în situații de risc, ordinele de protecție și suspendarea grevelor sau a actelor administrative.

La nivelul parchetelor, activitatea de urmărire penală și supravegherea acesteia sunt suspendate, cu excepția situațiilor urgente. Procurorii nu soluționează plângeri și nu lucrează cu publicul pe perioada protestului.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis săptămâna trecută că proiectul „afectează grav independența justiției”, invocând încălcarea deciziilor Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CSM acuză puterea executivă de lipsă de dialog și de „atitudine de forță” față de sistemul judiciar, precum și de alimentarea unei campanii publice de cuplabilizare a magistraților. Instituția avertizează că acest climat riscă să demoralizeze corpul profesional și să afecteze stabilitatea justiției.

Vezi aici Expunerea de motive