03 dec. 2025, 23:19, Actualitate
Judecătorul Alin Ene (CSM) critică afirmațiile lui Nicușor Dan despre un „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: „Patru lucruri grave”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan în ce privește sistemul de justiție. Acesta semnalează deci patru lucruri grave” pe care le generează afirmațiile lui Nicușor Dan din interviul pentru EpochTimes. Mai exact, președintele a afirmat va întocmi un raport diagnostic pentru problemele din sistemul de justiție”, cerându-le totodată magistraților de bună credință protesteze public față de abuzurile din sistem.

Judecătorul Alin Ene este de părere afirmațiile lui Nicușor Dan sugerează o autoritate asupra puterii de justiție pe care nu o are, cel puțin constituțional”.

Prin aceste declarații se întâmplă patru lucruri grave”, mai spune judecătorul:

  • Se etichetează public justiția ca având abuzurifără să se indice mecanisme legale concrete de constatare a acestora. Dezbaterea este mutată din zona procedurii în zona presiunii politice. În statul de drept, abuzurile” nu se constată de la tribuna politică, ci prin instanțe și organe disciplinare.
  • Se solicită o mobilizare internă” ca instrument de reformă, în afara cadrului constituțional. Reforma nu se face prin presiune de grup între magistrați și apeluri publice la reacții colective, ci prin: legi conforme Constituției, proceduri disciplinare normale și prin respectarea rolului CSM ca garant constituțional.
  • Se insinuează magistrații care nu reacționeazăar perpetua un sistem defect. Într-un stat de drept, rolul președintelui este să garanteze independența justiției, nu să stimuleze mobilizări interne contra ei înseși.
  • Mai întâi se proclamă existența abuzurilorși apoi se caută abuzații” care confirme ipoteza. Metodă validă poate în matematică, unde mai întâi se expune concluzia (ca ipoteză de demonstrat, considerată deja adevărată) și abia apoi se caută argumentele care o confirme, dar inadmisibilă în drept. În justiție, întâi se strâng probele, după care se formulează concluziile.

„A vorbi vag despre abuzuri nedeterminate și a cere mobilizări produce deliberat tensiune acolo unde există deja mecanisme funcționale de control”, mai spune judecătorul, acuzând că prin afirmațiile sale, președintele Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă, ba chiar creează una:

Aceasta este rețeta clasică:

  • se construiește artificial ideea unei crize,
  • e întreține presiunea mediatică,
  • se cer reacții”,
  • în final se justifică măsuri intruzive împotriva unei puteri fundamental independente.
  • To be continued…”

Nicușor Dan a anunțat miercuri într-un interviu pentru Epoch Times că în 2-3 luni va prezenta un raport-diagnostic despre problemele din sistemul de justiție. Acesta le-a cerut magistraților ”de bună credință protesteze public față de abuzurile” din sistem.

Nicușor Dan a declarat fără această presiune din interiorul sistemului nu se poate face reformă. Nicușor Dan a mai afirmat știe despre magistrații hărțuiți de Inspecția Judiciară după ce au protestat în 2017, dar a adăugat este responsabilitatea judecătorilor și procurorilor se manifeste public pentru apărarea profesiei.

Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales noua conducere. Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu este noul președinte al CSM

