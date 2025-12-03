Judecătorul Alin Ene (CSM) critică afirmațiile lui Nicușor Dan despre un „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: „Patru lucruri grave”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan în ce privește sistemul de justiție. Acesta semnalează deci „patru lucruri grave” pe care le generează afirmațiile lui Nicușor Dan din interviul pentru EpochTimes. Mai exact, președintele a afirmat că va întocmi un „raport diagnostic pentru problemele din sistemul de justiție”, cerându-le totodată „magistraților de bună credință să protesteze public față de abuzurile din sistem”.
Judecătorul Alin Ene este de părere că afirmațiile lui Nicușor Dan „sugerează o autoritate asupra puterii de justiție pe care nu o are, cel puțin constituțional”.
„Prin aceste declarații se întâmplă patru lucruri grave”, mai spune judecătorul:
„A vorbi vag despre abuzuri nedeterminate și a cere mobilizări produce deliberat tensiune acolo unde există deja mecanisme funcționale de control”, mai spune judecătorul, acuzând că prin afirmațiile sale, președintele Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă, ba chiar creează una:
„Aceasta este rețeta clasică:
Nicușor Dan a anunțat miercuri într-un interviu pentru Epoch Times că în 2-3 luni va prezenta un raport-diagnostic despre problemele din sistemul de justiție. Acesta le-a cerut magistraților ”de bună credință” să protesteze public față de „abuzurile” din sistem.
Nicușor Dan a declarat că fără această presiune din interiorul sistemului nu se poate face reformă. Nicușor Dan a mai afirmat că știe despre magistrații hărțuiți de Inspecția Judiciară după ce au protestat în 2017, dar a adăugat că este responsabilitatea judecătorilor și procurorilor să se manifeste public pentru apărarea profesiei.
