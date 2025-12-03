Judecătorul Alin Ene (CSM) critică afirmațiile lui Nicușor Dan despre un „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: „Patru lucruri grave”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan în ce privește sistemul de justiție. Acesta semnalează deci „patru lucruri grave” pe care le generează afirmațiile lui Nicușor Dan din interviul pentru EpochTimes. Mai exact, președintele a afirmat că va întocmi un „raport diagnostic pentru problemele din sistemul de justiție”, cerându-le totodată „magistraților de bună credință să protesteze public față de abuzurile din sistem”.

Judecătorul Alin Ene este de părere că afirmațiile lui Nicușor Dan „sugerează o autoritate asupra puterii de justiție pe care nu o are, cel puțin constituțional”.

„Prin aceste declarații se întâmplă patru lucruri grave”, mai spune judecătorul:

Se eticheteaz ă public justiția ca av ând „ abuzuri ” f ără s ă se indice mecanisme legale concrete de constatare a acestora . Dezbaterea este mutată din zona procedurii în zona presiunii politice . În statul de drept , „ abuzurile ” nu se constat ă de la tribuna politică , ci prin instanțe și organe disciplinare .

Se solicită o „ mobilizare intern ă ” ca instrument de reformă , în afara cadrului constitu țional . Reforma nu se face prin presiune de grup între magistra ți și apeluri publice la reacții colective , ci prin : legi conforme Constituției , proceduri disciplinare normale și prin respectarea rolului CSM ca garant constituțional .

Se insinuează că magistrații care nu „ reac ționează ” ar perpetua un sistem defect. Într -un stat de drept , rolul pre ședintelui este s ă garanteze independența justiției , nu s ă stimul eze mobilizări interne contra ei înse și .

Mai întâi se proclam ă existența „ abuzurilor ” și apoi se caută „ abuza ții ” care să confirme ipoteza . Metodă validă poate în matematic ă , unde mai întâi se expune concluzia (ca ipotez ă de demonstrat , considerată deja adevărată ) și abia apoi se caută argumentele care să o confirme , dar inadmisibilă în drept . În justi ție , întâi se strâng probele , dup ă care se formuleaz ă concluziile .

„A vorbi vag despre abuzuri nedeterminate și a cere mobilizări produce deliberat tensiune acolo unde există deja mecanisme funcționale de control”, mai spune judecătorul, acuzând că prin afirmațiile sale, președintele Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă, ba chiar creează una:

„Aceasta este rețeta clasică:

se construiește artificial ideea unei crize ,

e între ține presiunea mediatică ,

se cer „ reac ții ”,

în final se justific ă măsuri intruzive împotriva unei puteri fundamental independente .

To be continued…”

Nicușor Dan a anunțat miercuri într-un interviu pentru Epoch Times că în 2-3 luni va prezenta un raport-diagnostic despre problemele din sistemul de justiție. Acesta le-a cerut magistraților ”de bună credință” să protesteze public față de „abuzurile” din sistem.

Nicușor Dan a declarat că fără această presiune din interiorul sistemului nu se poate face reformă. Nicușor Dan a mai afirmat că știe despre magistrații hărțuiți de Inspecția Judiciară după ce au protestat în 2017, dar a adăugat că este responsabilitatea judecătorilor și procurorilor să se manifeste public pentru apărarea profesiei.

Autorul recomandă:

Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales noua conducere. Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu este noul președinte al CSM