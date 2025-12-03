Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților

Judecătorii Curții Supreme vor lua vineri decizia de a ataca la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensionarea magistraților pe care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Noul proiect – care a primit aviz negativ de la CSM – prevede ca pensia unul magistrat să fie doar 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție la noile prevederi să fie de 15 ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Acum, pensia de serviciu a unui magistrat este de 80% din ultimul salariu brut.

Pe noul proiect de lege pe care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, Consiliul Legislativ a dat și el un aviz negativ cu explicații pe larg, în care acuză Guvernul că încalcă separația puterilor în stat.

