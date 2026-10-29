Ministrul Sănătății anunță un posibil centru pentru marii arși în Capitală. Când ar putea începe proiectul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, la inaugurarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei de la Institutul „Marius Nasta”, că speră ca anul viitor să înceapă demersurile pentru un centru de arși gravi la București.

Rogobete: „Demersurile pentru un nou centru destinat marilor arși în București ar putea începe anul viitor”

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„Domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc pentru încredere și cred că împreună putem nu doar să mai inaugurăm spitale, pentru că mai sunt câteva, dar cred că împreună putem începe chiar construcția pentru noi spitale în România, iar Bucureștiul are o restanță de suflet. O restanță pentru demnitatea oamenilor care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie. În România există trei centre de arși grav: unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, care sunt finalizate. Cel din București pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arși grav în București și sper ca anul viitor să putem începe demersurile pentru acest mare proiect de care evident domnul ministru al Finanțelor știe foarte bine”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a mulțumit reprezentanților Guvernului care au sprijinit investițiile în sănătate.

„Iată că încrederea ne face bine şi încrederea face bine în general. Vreau să mulţumesc Ministrului Finanţelor, domnul Alexandru Nazare cu care am avut multe discuţii de-a lungul timpului şi care a înţeles şi a prioritizat de fiecare dată plăţile şi bugetele pentru sectorul medical. Vreau să mulţumesc Ministrului Fondurilor Europene, vreau să-i mulţumesc domnului Ministru Cseke, care a deblocat prin numeroase acte normative situaţia pentru acest spital, anul acesta, evident domnului Ministru Rafila, dar el era ministru atunci şi am început împreună”, a precizat Rogobete.

Oficialul a mulţumit și constructorului care a dat dovadă de multă răbdare şi care a construit pe jumătate, la început, acest spital din banii lui, pentru că facturile au fost plătite cu întârziere, pentru a reduce deficitul bugetar cu orice preţ.

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei a fost construit cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit Ministerului Sănătății, investiția contribuie la modernizarea infrastructurii medicale și la îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament pentru pacienți.