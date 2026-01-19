Prima pagină » Actualitate » Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca

Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca

19 ian. 2026, 11:58, Actualitate
Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca
Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj / Sursa FOTO: prosport.ro

Patinatoare cu cetățenie română și germană, Julia Sauter a impresionat la Campionatul European de Patinaj de la Sheffield (Marea Britanie) printr-un moment care nu va fi uitat prea curând: ea s-a prăbușit în lacrimi, în aplauzele spectatorilor, scrie PROSPORT.

Concursul de patinaj a fost câștigat de estonianca Niina Petrokina.

Locul 6 la programul liber ales

Sauter a obținut un rezultat modest la programul scurt, doar locul 18, dar la liber ales a reușit o evoluție excelentă, care i-a adus locul 6 și un rezultat final de 121,94 de puncte. Ulterior, după terminarea concursului, ea s-a clasat pe poziția a 11-a.

Legitimată la Corona Brașov, Julia Sauter face antrenamentele în Germania, atunci când este vârful sezonului competițional, sau în SUA și Elveția, în perioadele de extrasezon.

La finalul evoluției sale din programul liber, care a fost una excelentă, când a obținut a 6-a cea mai bună notă din concurs, Julia Sauter a îngenunchiat pe gheață, având lacrimi de bucurie în ochi. Exercițiul ei, dar mai ales reacția de la final i-au impresionat pe spectatorii veniți în arena din Sheffield.

Ulterior, sportiva a reacționat și pe pagina de Instagram, declarându-se mulțumită de evoluția reușită. Iar acum gândurile ei se îndreaptă spre Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, care vor începe în 6 februarie.

„Mulțumesc, Sheffield! Un moment pe care îl voi prețui în inima mea pentru totdeauna. Nu am cuvinte să mulțumesc echipei mele pentru că îmi este alături la fiecare pas și că aveți încredere și credeți în mine. Sunt foarte mulțumită că după programul scurt, provocator, am revenit în forță! Sunt atât de mândră de mine. Cred că următoarea oprire e la Jocurile Olimpice Milano Cortina!”, a fost mesajul pe care Julia Sauter l-a postat pe contul său de Instagram.

De asemenea, patinatoarea a publicat și câteva cadre din timpul evoluțiilor sale, dar și momentul de la finalul programului liber, când a îngenunchiat, în lacrimi, pe gheață. Printre pozele alese a fost și una în care apare alături de cei doi antrenori, Roxana Hartmann și Christopher Boyadji.

Mesaje de încurajare de la români

„Sper că știi cât de mult te iubesc românii, abia așteptăm să te revedem pe gheață, reprezentându-ne țara la JO. Suntem atât de norocoși să te avem. Programul tău liber a fost magic, iar prezentarea ta a fost fantastică. Emoțiile… Plângeam cu tine, atât de mândri de tine, fiecare punct era atât de meritat”, a comentat un fan la postarea respectivă.

„Ambele programe au fost atât de puternice și de grațioase. Felicitări!”, „A fost fascinant. Lacrimi de bucurie când te-am urmărit evoluând. Felicitări!”, „Incredibil de privit”, „Ai lucrat din răsputeri pentru asta! Suntem mândri de tine”, „Un patinaj incredibil”, au fost alte comentarii primite de Julia Sauter la postarea sa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce sporturi să urmărești la TV în ianuarie 2026

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
13:44
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
REACȚIE Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film
13:16
Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
13:02
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
TRANSPORT Șocul trăit de un șofer de TIR când a aflat cât valora, de fapt, toată marfa pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro
13:01
Șocul trăit de un șofer de TIR când a aflat cât valora, de fapt, toată marfa pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro
LIFESTYLE Top 5 state cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Primul loc este ocupat de o țară europeană
12:48
Top 5 state cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Primul loc este ocupat de o țară europeană
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
O singură noapte de somn ar putea prezice riscul pentru peste 100 de boli
FLASH NEWS Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
13:28
Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
CONTROVERSĂ Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
13:28
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
SPORT Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
13:19
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
FLASH NEWS Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
12:54
Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
FLASH NEWS CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”
12:41
CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”
FLASH NEWS Scrisoarea controversată a lui Trump către premierul Norvegiei: „Având în vedere că țara dumneavoastră nu mi-a acordat Premiul Nobel, nu mă mai gândesc exclusiv la Pace”
12:32
Scrisoarea controversată a lui Trump către premierul Norvegiei: „Având în vedere că țara dumneavoastră nu mi-a acordat Premiul Nobel, nu mă mai gândesc exclusiv la Pace”

Cele mai noi

Trimite acest link pe