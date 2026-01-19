Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca

Patinatoare cu cetățenie română și germană, Julia Sauter a impresionat la Campionatul European de Patinaj de la Sheffield (Marea Britanie) printr-un moment care nu va fi uitat prea curând: ea s-a prăbușit în lacrimi, în aplauzele spectatorilor, scrie PROSPORT.

Concursul de patinaj a fost câștigat de estonianca Niina Petrokina.

Locul 6 la programul liber ales

Sauter a obținut un rezultat modest la programul scurt, doar locul 18, dar la liber ales a reușit o evoluție excelentă, care i-a adus locul 6 și un rezultat final de 121,94 de puncte. Ulterior, după terminarea concursului, ea s-a clasat pe poziția a 11-a.

Legitimată la Corona Brașov, Julia Sauter face antrenamentele în Germania, atunci când este vârful sezonului competițional, sau în SUA și Elveția, în perioadele de extrasezon.

La finalul evoluției sale din programul liber, care a fost una excelentă, când a obținut a 6-a cea mai bună notă din concurs, Julia Sauter a îngenunchiat pe gheață, având lacrimi de bucurie în ochi. Exercițiul ei, dar mai ales reacția de la final i-au impresionat pe spectatorii veniți în arena din Sheffield.

Ulterior, sportiva a reacționat și pe pagina de Instagram, declarându-se mulțumită de evoluția reușită. Iar acum gândurile ei se îndreaptă spre Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, care vor începe în 6 februarie.

„Mulțumesc, Sheffield! Un moment pe care îl voi prețui în inima mea pentru totdeauna. Nu am cuvinte să mulțumesc echipei mele pentru că îmi este alături la fiecare pas și că aveți încredere și credeți în mine. Sunt foarte mulțumită că după programul scurt, provocator, am revenit în forță! Sunt atât de mândră de mine. Cred că următoarea oprire e la Jocurile Olimpice Milano Cortina!”, a fost mesajul pe care Julia Sauter l-a postat pe contul său de Instagram.

De asemenea, patinatoarea a publicat și câteva cadre din timpul evoluțiilor sale, dar și momentul de la finalul programului liber, când a îngenunchiat, în lacrimi, pe gheață. Printre pozele alese a fost și una în care apare alături de cei doi antrenori, Roxana Hartmann și Christopher Boyadji.

Mesaje de încurajare de la români

„Sper că știi cât de mult te iubesc românii, abia așteptăm să te revedem pe gheață, reprezentându-ne țara la JO. Suntem atât de norocoși să te avem. Programul tău liber a fost magic, iar prezentarea ta a fost fantastică. Emoțiile… Plângeam cu tine, atât de mândri de tine, fiecare punct era atât de meritat”, a comentat un fan la postarea respectivă.

„Ambele programe au fost atât de puternice și de grațioase. Felicitări!”, „A fost fascinant. Lacrimi de bucurie când te-am urmărit evoluând. Felicitări!”, „Incredibil de privit”, „Ai lucrat din răsputeri pentru asta! Suntem mândri de tine”, „Un patinaj incredibil”, au fost alte comentarii primite de Julia Sauter la postarea sa.

