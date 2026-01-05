Sezonul de tenis începe în forță în luna ianuarie, cu Australian Open. Masters-ul de Snooker de la Londra are loc tot luna aceasta, iar fanii sporturilor de iarnă sunt răsfățați cu o mulțime de etape din Cupele Mondiale înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, este difuzat în exclusivitate la Eurosport și pe HBO Max între 18 ianuarie și 1 februarie. Turneul aduce la start cele mai mari staruri ale tenisului, iar anul acesta vine și cu noul concept Million Dollar One Point Slam, o oportunitate pentru câțiva tenismeni amatori sau celebrități să-și testeze abilitățile împotriva unor jucători profesioniști. Carlos Alcaraz și-a confirmat prezența la formatul desfășurat în premieră, câștigătorul primind 1,000,000 de dolari australieni.

Pe tabloul de masculin, Jannik Sinner (Italia) caută să câștige al treilea trofeu consecutiv la Melbourne, iar Carlos Alcaraz (Spania) dorește să-și ia revanșa pentru finala pierdută anul trecut într-un nou posibil episod din rivalitatea celor doi. Alți favoriți la titlu sunt Alex Zverev (Germania) și Novak Djokovic (Serbia). La feminin, Madison Keys (SUA), în premieră câștigătoare de Grand Slam, își apară titlul în fața jucătoarelor de top precum compatrioata sa Coco Gauff, Iga Swiatek (Polonia) sau Aryna Sabalenka, finalista de anul trecut. HBO Max oferă acoperire integrală a turneului – toate meciurile de pe toate terenurile, inclusiv cele din turneul de calificare din perioada 12-17 ianuarie, sunt transmise în direct și la cerere.

Ce sporturi să urmărești la TV în ianuarie

Luna de dinaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă se arată plină de acțiune în toate disciplinele, pe cele mai mari scene.

Cupa Mondială de Schi Alpin se oprește în locații din Elveția, Austria și Italia, iar Marco Odematt (Elveția) și Mikaela Shiffrin (SUA) domină clasamentele generale și sunt printre marii favoriți la aur la Milano Cortina. La masculin, sportivii probelor de viteză au parte de două etape legendare – cea de la Wengen (16-17 ianuarie) și cea de la Kitzbuhel (23-25 ianuarie). Curse remarcabile sunt programate și la feminin, unde au loc etape de coborâre și Super G la Zauchensee (10-11 ianuarie) și Tarvisio (17-18 ianuarie).

Cupa Mondială de Biatlon vizitează de asemenea locații tradiționale ale sezonului. Sportivii vor fi la Oberhof (8-11 ianuarie), Ruhpolding (14-18 ianuarie) și Nove Mesto (22-25 ianuarie) pentru competițiile din luna aceasta, ultimele înaintea Jocurilor Olimpice. Cupa Mondială de Combinată Nordică este în plină desfășurare pe parcursul lunii la Schonach (3-4 ianuarie), Otepaa (9-11 ianuarie) și Oberhof (17-18 ianuarie).

După încheierea Turneului celor Patru Trambuline, Cupa Mondială de Sărituri cu Schiurile programează noi etape la Zakopane (10-11 ianuarie), Sapporo (16-17 ianuarie) și Oberstdorf (24-25 ianuarie). Stațiunea germană este gazda primei etape de zbor cu schiurile din acest sezon.

Campionatele Europene de Patinaj Artistic de la Sheffield se pot vedea în perioada 13-18 ianuarie la Eurosport și pe HBO Max și reprezintă repetiția generală înainte de Milano Cortina. Totodată, Cupa Mondială de Sanie are opriri la Sigulda (4 ianuarie), Winterberg (10 ianuarie) și Oberhof (18 ianuarie).

Snooker

Sezonul de snooker continuă în ianuarie la Eurosport și pe HBO Max cu primele două turnee ale anului 2026.

Primul dintre ele este Masters-ul de la Londra, al doilea turneu dintre cele trei din cadrul Triplei Coroane organizat în acest sezon. Shawn Murphy (Anglia) este campionul en-titre al competiției care se desfășoară și în acest an la Alexandra Palace între 11 și 18 ianuarie. Murphy caută să-și apere acest titlu, obținut anul trecut în fața compatriotului său Kyren Wilson. Printre marii favoriți la titlu se numără și Judd Trump (Anglia), Mark Williams (Țara Galilor), Zhao Xintong (China) sau Ronnie O’Sullivan (Anglia).

Masters-ul German, eveniment de clasament din cadrul World Snooker Tour, începe pe 26 ianuarie și este, de asemenea, transmis la Eurosport și pe HBO Max. De data aceasta, Kyren Wilson are un trofeu de apărat aici în fața elitei snooker-ului mondial.