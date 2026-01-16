Prima pagină » Actualitate » Julio Iglesias rupe tăcerea cu privire la acuzațiile de agresiune sexuală, după ce o fostă angajată a spus că „s-a simțit ca o sclavă”

16 ian. 2026, 18:27, Actualitate
Julio Iglesias / FOTO - Mediafax Foto

Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de agresiune sexuală de două femei, o fostă angajată acuzând că s-a simțit ca „o sclavă”. Artistul a reacționat acum, infirmând toate acuzațiile care i se aduc.

Acuzațiile au apărut, la începutul acestei săptămâni, după ce femeile au susținut că au fost supuse unor „atingeri nepotrivite, insulte și umilințe… într-o atmosferă de control și hărțuire constantă” din partea renumitului muzician.

Acuzatoarele, una dintre ele fiind menajeră și cealaltă kinetoterapeută, susțin că agresiunile au avut loc în 2021, în timp ce erau angajate la reședințele lui Iglesias din Republica Dominicană și Bahamas.

Acum, Iglesias a negat pe rețelele de socializare toate acuzațiile aduse împotriva sa.

„Neg că am abuzat, constrâns sau lipsit de respect vreo femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și mă întristează nespus. Cu profundă tristețe răspund acuzațiilor formulate de două persoane care au lucrat anterior pentru mine. Nu am simțit niciodată atâta răutate, dar încă am puterea să le spun oamenilor întregul adevăr și să-mi apăr demnitatea împotriva unei acuzații atât de grave”, a scris artistul, pe Instagram.

Cântărețul a mulțumit apoi „atâtor de multor oameni dragi care mi-au trimis mesaje de afecțiune și loialitate”, adăugând: „Am găsit o mare alinare în ei.”

Presupusele agresiuni au ieșit la iveală la sfârșitul unei anchete comune de trei ani realizate de către site-ul de știri spaniol elDiario.es și rețeaua de televiziune în limba spaniolă Univision Noticias, care au colectat mărturii de la 15 foști angajați care au lucrat pentru cântăreț între anii 1990 și 2023, potrivit The Guardian.

Una dintre femei a spus că Iglesias, care avea 77 de ani la acea vreme, o chema adesea în camera sa, la sfârșitul zilei de lucru, și o agresa.

„Mă folosea aproape în fiecare seară. M-am simțit ca un obiect, ca un sclav”, a declarat ea pentru elDiario.es și Univision Noticias.

„Cele două femei care, au raportat agresiunea sexuală, au fost intervievate în mod repetat pe parcursul a mai mult de un an, iar relatările lor au rămas consecvente pe tot parcursul procesului. Declarațiile lor sunt susținute de numeroase dovezi documentare, cum ar fi fotografii, apeluri, mesaje WhatsApp, vize, rapoarte medicale și alte documente”, mai arată reportajul de la Univision Noticias.

În acest moment nu au fost anunțate acuzații penale, iar artistul nu a comentat public acuzațiile, în timp ce acuzațiile rămân nedovedite, scrie dailystar.co.uk.

