23 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sofia Vicoveanca împlinește 84 de ani, Julio Iglesias 82/ Bruce Springsteen face 76 de ani

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, recunoscută pentru vocea sa puternică, dar caldă, și pentru autenticitatea cu care a dus cântecul bucovinean pe marile scene ale lumii. Născută pe 23 septembrie 1941, în Toporu, județul Giurgiu, artista s-a stabilit la Suceava și a devenit un simbol al Bucovinei, regiunea pe care o reprezintă cu dragoste și respect. De-a lungul carierei sale, începută în anii ‘60 la Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, a adunat un repertoriu bogat, alcătuit din cântece de dor, doine, balade și melodii de joc. Este apreciată pentru autenticitatea interpretării și pentru faptul că a păstrat nealterată tradiția folclorică românească. Sofia Vicoveanca s-a remarcat și ca actriță în filme artistice și documentare, dar și ca autoare de versuri. A fost distinsă cu numeroase premii și titluri, fiind considerată o adevărată “Doamnă a cântecului popular românesc”.

Julio Iglesias este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți spanioli din toate timpurile. Născut pe 23 septembrie 1943, la Madrid, Iglesias a urmat inițial o carieră sportivă ca portar la echipa de tineret a clubului Real Madrid. Un accident i-a întrerupt însă drumul în fotbal, iar perioada de recuperare l-a apropiat de muzică. În 1968 a câștigat Festivalul de la Benidorm, ceea ce i-a deschis drumul spre o carieră artistică spectaculoasă. De-a lungul decadelor, a înregistrat sute de melodii în mai multe limbi, spaniolă, engleză, franceză, italiană, portugheză, devenind unul dintre cei mai bine vânduți artiști din lume, cu peste 300 de milioane de discuri distribuite. Este tatăl cântărețului Enrique Iglesias și a primit numeroase premii internaționale, inclusiv un Grammy și un loc în Guinness World Records pentru numărul impresionant de albume vândute în mai multe limbi.

Bruce Springsteen este un cântăreț, compozitor și chitarist american, considerat una dintre cele mai importante figuri ale rockului modern. Născut pe 23 septembrie 1949, în Freehold, New Jersey, el a devenit cunoscut pentru versurile sale puternice, inspirate din viața clasei muncitoare americane, și pentru concertele de mare intensitate alături de E Street Band. Albumul Born to Run (1975) l-a consacrat la nivel internațional, iar în anii ‘80 a atins apogeul carierei cu Born in the U.S.A. (1984), care a vândut milioane de exemplare și a devenit un simbol cultural. De-a lungul timpului, a primit numeroase premii, inclusiv 20 de premii Grammy, un Oscar și un Tony Award. În tinerețe, Springsteen era văzut ca un rebel, pasionat de motociclete și de viața liberă, ceea ce l-a transformat într-un sex-symbol. În autobiografia sa, a povestit deschis despre luptele cu depresia, despre nesiguranțele sale și despre momentele de rătăcire în viața personală.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂480 î.Hr.: Euripide 🇬🇷✒️ Aristotel l-a supranumit „poetul tragic prin excelență”. A fost primul autor dramatic preocupat de prezentarea psihologiei feminine în variate nuanțe și ipostaze

🎂1865: Suzanne Valadon 🇫🇷🎨 prima femeie admisă în Société Nationale des Beaux-Arts

🎂1889: Walter Lippmann 🇺🇸✒️ scriitor, reporter, sociolog, politolog, comentator politic celebru pentru a fi printre primii care au introdus conceptul de „război rece” în jurnalismul mondial. Un alt concept pe care l-a introdus a fost cel de „stereotip de gen”. A fost de două ori distins (1958, 1962) cu premiul Pulitzer

🎂1916: Aldo Moro 🇮🇹🗣 președinte Partidului Democrația Creștină, răpit în 16 martie 1978 în drum spre Parlament, unde urma să aibă loc ședința de investitură a noului guvern, ucis în 9 mai 1978 de grupul Brigăzile Roșii

🎂1920: Mickey Rooney 🇺🇸🎬

🎂1926: John Coltrane 🇺🇸🎷 Figură emblematică a jazzului secolului XX, considerat unul din cei mai importanți inovatori în jazzul modern

🎂1930: Ray Charles 🇺🇸🎤 Frank Sinatra l-a numit pe Ray Charles „singurul geniu adevărat în show business”. A contribuit la integrarea stilurilor country, rhythm and blues, și pop în anii ’60

🎂1941: Sofia Vicoveanca 🇷🇴🎤 supranumită privighetoarea cântecului bucovinean, copilăria i-a fost întunecată de greutăți, tatăl său fiind luat prizonier de sovietici, după anexarea Bucovinei de Nord de către URSS

🎂1943: Julio Iglesias 🇪🇸🎤 artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie, dar și printre primii zece artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie, conform Sony

🎂1948: George Mihăiță 🇷🇴🎭🎬

🎂1949: Bruce Springsteen 🇺🇸🎤 A compus nu o singură dată coloana sonoră pentru diverse producții cinematografice, iar pentru muzica originală a filmului Philadelphia (1993), cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy și Oscar

🎂1950: Șerban Ionescu 🇷🇴🎭🎬 a decedat la 62 de ani de scleroză

🎂1956: Paolo Rossi 🇮🇹⚽️ În 1982 a condus naționala Italiei către câștigarea Campionatului Mondial înscriind șase goluri și astfel primind Gheata și Balonul de Aur. Este unul din cei trei jucători care au câștigat de-a lungul timpului toate cele trei trofee acordate în cadrul unui Campionat Mondial (Gheata de Aur – golgetereul competiției, Balonul de Aur – cel mai bun jucător și Cupa Mondială), alături de Garrincha în 1962 și Mario Kempes în 1978

🎂1959: Jason Alexander 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolul lui George Constanza în Seinfeld, rol care i-a adus Globul de aur în 1994

🎂1963: Alex Proyas 🇦🇺🎬 cel mai bine cunoscut pentru regizarea The Crow (1994), I, Robot (2004)

🎂1974: Narcis Răducan 🇷🇴⚽️

🎂1978: Anthony Mackie 🇺🇸🎬 Captain America din Marvel Cinematic Universe

🎂1979: Ionuț Stroe 🇷🇴🗣

🎂1986: Eduarda Amorim 🇧🇷🤾🏻‍♀️

Decese 🕯

🕯️1386: Dan I, domnul Țării Românești 🇷🇴♛ fiul lui Radu I și frate, după tată, al lui Mircea cel Bătrân. Asasinat prin otrăvire când era într-o campanie militară desfășurată în vecinătatea Dristorului (Silistra), îndreptată împotriva țarului de Tărnovo, Ioan Șișman, ajutat de otomani, în timp ce îl sprijinea pe unchiul său, Ioan Srațimir, țarul de la Vidin

🕯️1939: Sigmund Freud 🇦🇹🧠 fondator al școlii psihologice de psihanaliză

🕯️2013: Geo Saizescu 🇷🇴🎥 Astă seară dansăm în familie (1972), Păcală (1974), Secretul lui Bachus (1984), Păcală se întoarce (2006)

🕯️2020: Juliette Gréco 🇫🇷🎤 „grande dame de la chanson” (marea doamnă a șansonului) și muza existențialiștilor francezi

🕯️2022: Louise Fletcher 🇺🇸🎬 Oscar rol principal One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Zbor deasupra unui cuib de cuci (1975)

Evenimente📋

📋🇸🇦 Arabia Saudită: Ziua națională – aniversarea întemeierii regatului saudit (1934)

Calendar 🗒

🗒867: Începe domnia împăratului Vasile I, întemeietorul dinastiei Macedonene (Bizanț)

🗒1338: Bătălia de la Arnemuiden a fost prima luptă navală din Războiul de o Sută de Ani și prima bătălie navală cu ajutorul artileriei de praf de pușcă

🗒1386: Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească (până la 31 ianuarie 1418); în timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului

🗒1403: Mircea cel Bătrân reînnoiește alianța cu regele Poloniei Wladyslaw al II-lea Jagiello

🗒1459: Bătălia de la Blore Heath, prima bătălie majoră a Războiului celor Două Roze, este câștigată de yorkiști

🗒1602: Radu Șerban, domnul Țării Românești, învinge la Teișani, pe valea râului Teleajen, oastea tătarilor condusă de Hanul Gazi Ghirai

🗒1641: Merchant Royal, o navă comercială engleză, care poartă o comoară de peste 100.000 de lire sterline de aur (astăzi în valoare de peste un miliard de lire sterline), se pierde pe mare în largul Land’s End, în comitatul Cornwall

🗒1846: Descoperirea planetei Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams

🗒1905: Norvegia și Suedia semnează „tratatul de la Karlstad”, dizolvând pașnic Uniunea între cele două țări

🗒1909: A fost publicat în premieră romanul Fantoma de la operă, de Gaston Leroux

🗒1963: Arestarea lui Georges Paques, șef adjunct al serviciului de presă al NATO pentru spionaj în favoarea URSS

🗒1973: Alegeri generale în Argentina: Fostul președinte Juan Perón a revenit la putere iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte

🗒1988: Venus din Galgenberg este descoperită în Stratzing (Austria Inferioară). Statueta feminină veche de peste 30.000 de ani măsoară 7,2 centimetri înălțime și cântărește 10 g

🗒2002: Belgia: A intrat în vigoare legea care aproba euthanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia

🗒2002: A luat naștere browser-ul web Mozilla Firefox

