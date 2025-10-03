Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă

Mihai Jurca a vorbit despre acuzațiile sindicaliștilor care susțin că se comit abuzuri, în ceea ce privește evaluările, dar și despre adresa trimisă de Cancelaria premierului pentru identificarea protestatarilor care au manifestat împotriva măsurilor luate de Guvern.

„Tot ce vom face e în cadrul legal. Nu s-au făcut abuzuri se respectă cadrul legal. Detalii despre reorganizarea cancelariei vor fi date când vom finaliza cadrul normativ.

Un angajat are dreptul să protesteze și pe durata protestului nu poate fi pontat. Dacă până acum n-a întrebat nimeni dacă ești la muncă sau nu, ar putea să pară o întrebare ieșită din context”, a declarat Mihai Jurca, la conferința de presă.

Jurca a trimis o adresă oficială pentru identificarea protestatarilor

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat, în luna septembrie, că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la abuzurile Guvernului Românie, după ce șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, a cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat de FNSA și alte șase federații sindicale, în Piața Victoriei, din data de 15 septembrie 2025.

Angajații din Aparatul de lucru al Guvernului au primit, mai exact, o adresă în care li se solicită:

„Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”. Aceasta este semnată de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca susțin sindicaliștii din administrație.

