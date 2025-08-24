Prima pagină » Actualitate » Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”

Luiza Dobrescu
24 aug. 2025, 10:21, Actualitate
„Sancho Panza chemat la luptă în războiul hibrid” este titlul ultimului editorial semnat de jurnalistul Cornel Nistorescu despre un ONG românesc angrenat în „stoparea propagandei otrăvite”. Jurnalistul crede că DECLIC a lansat o petiție de oprire a „propagandei ruse”, cu ajutorul CNA, similară unei „comenzi disperate a SRI, SPP și SIE, neputincioase în fața vânturilor de schimbare și a gândurilor libere și incomode”.  

Jurnalistul Cornel Nistorescu anunță, în editorialul său, că vin „vremuri bezmetice”.

„Nu se mai leagă noțiune cu noțiune, necum cauză cu efect. Ce-a adunat omenirea în materie de logică și morală se spulberă la un ridicat din umeri. Războaiele pandemice se întrec cu cele hibride. Avem și compatrioți care caută conducători de oști pentru acestea.

Câteva personaje reunite sub numele „Declic”, un ONG cunoscut pe piața românească a disputelor politice și a campaniilor publice cu schepsis, cheamă populația să îl urnească pe Nicușor Dan într-o direcție. Să se așeze în fruntea luptei împotriva războiului hibrid și să înceapă lupta împotriva lui.

„Noi, alegătorii dumneavoastră, suntem lăsați singuri în fața propagandei ruse! Suntem lăsați să ne descurcăm, fiecare cum poate. Suntem amenințați atunci când deconspirăm minciuni. Suntem lăsați să ne uităm cum diverse personaje, cu legături directe cu Rusia, își împrăștie minciunile în spațiul public fără nicio consecință, câștigând din ce în ce mai multe minți. Vedem, în fiecare zi, cum cei de lângă noi devin din ce în ce mai confuzi în fața propagandei. Vedem violență, amenințări și minciuni  – împotriva cărora instituțiile statului scriu, uneori, o postare pe social media și cam atât. Iar cei care le-au propagat își văd de treabă liniștiți”, scrie Cornel Nistorescu.

Argumentele pe care le aduce jurnalistul în ajutorul afirmațiilor sale sunt chiar extrase din textul petiției create de ONG.

„Numai că nu strigă și  Vaai-vaai-vaaaiii!!!!

E clar! Mișcarea „Rezist” se teme pentru țară. Nici SRI-ul nu mai poate face nimic în fața războiului diversionist purtat în toate felurile împotriva democrației noastre șugubețo-penibile.

„Noi, semnatarii acestei petiții, vă cerem insistent să tratați urgent războiul hibrid ca prioritate zero, ca ceea ce e: cea mai mare amenințare la adresa securității naționale!”.

Să oprim, să astupăm, să îngrădim, să turnăm și noi betonul convingerilor noastre peste net și peste podcasturi și dezbateri, să aplicăm cătușele pe cuvintele celor care ne încurcă planurile și ne subminează puterea.  

Parcă am fi în fața unei comenzi disperate a SRI, SPP și SIE, neputincioase în fața vânturilor de schimbare și a gândurilor libere și incomode ale populației, parcă am fi în fața unei campanii soroșiste, cu rădăcini și comenzi bruxelleze de stopare a valului de neîncredere în măreția proiectului modelat de bunicuța Von der Leyen.”

Nistorescu consideră că textul petiției este o altă manieră de trezire a președintelui Nicușor Dan „din somnul rațiunii sale de matematician resemnat”.

„Mișcarea celor 4-5 artizani ai campaniilor de pe net a formulat rugăciuni cu zâmbre și bezele către Nicușor Dan. El să conducă lupta cu atacurile hibride și să scape poporul de noua ‹pandemie› electronică, în care dușmanii se ascund sub diverse forme ale libertății de exprimare.

Cei 4-5 apostoli ai campaniilor orchestrate pe net, cei care au umflat din calculator o luptă împotriva hidrocentralelor în România (!?) , a faimoasei Ordonanțe 13, cei care au alimentat propaganda împotriva proiectului Roșia Montană (și care acum l-or fi dus de mână și pe Nicușor Dan pe ruinele afacerii!) îl vor pe președintele României, așa cum este el, implicat în stoparea propagandei otrăvite, chiar dacă aceasta l-a ajutat să ajungă președinte.

‹Declicii› mai că-l scutură să se trezească din somnul rațiunii sale de matematician resemnat:

‹Vă cerem să apelați la specialiști și la orice resurse existente și să luați orice măsuri necesare, în acord cu legea, pentru stoparea propagandei!›”

În finalul editorialului, Nistorescu subliniază care este mesajul real al petiției celor de la DECLIC, în opinia sa.

„Mai spre finalul încropitei Petiții, veți înțelege ce vrea această familie „Declic”:

„Și având în vedere tensiunile politice interne și externe, nu mai e timp! Vă cerem modificarea legilor care ar putea veni în ajutorul CNA-ului pentru stoparea propagandei, după cum a explicat recent, într-un interviu pentru publicația “News.ro”, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan!”.

Înțelegeți ce ne paște și ce ar putea să urmeze? Ce și-au propus unii? Vrând-nevrând, aripile gândului vă vor purta spre originile acestei așa-zise Petiții.”

