23 aug. 2025, 17:52, Pastila lui Cristoiu
Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor

Ora 18:00. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova și campania Maiei Sandu. De asemenea, a menționat că Nicușor Dan, președintele României, se va întoarce, în curând, la Chișinău.

„După Nicușor Dan, a venit rândul lui Ilie Bolojan de a se duce în Republica Moldova. Nicușor Dan s-a dus într-o vizită privată, dar, de fapt, a fost o vizită a unui șef de stat. Ilie Bolojan s-a dus într-o vizită oficială. Însă, Nicușor Dan se va duce, din nou, am înțeles că o să stea aproape o săptămână la Chișinău. (…) Și am urmărit vizita oficială a premierului României.

Sigur, nu m-a mirat că premierul s-a angajat că o să facă drumuri, șosele, școli, piscine în Republica Moldova cu banii noștri, în timp ce la noi toate aceste lucrări s-au oprit, pentru că nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani pentru noi, dar pentru campania electorală a Maiei Sandu sunt”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Noi strângem cureaua, le dăm bani, dăm Maiei Sandu pentru campanie, la noi e austeritate, nu se mai construiește nimic”

„Nu m-a mirat nici faptul că premierul Moldovei a mulțumit României, deoarece grație energiei electrice pe care noi o dăm pe gratis, cei din Moldova au prețuri la energie platfonate. Spre deosebire de cele de la noi care au crescut. Dar pe mine m-a surprins unde s-a dus premierul României. Te-ai fi așteptat să se ducă la statuia Reginei Maria, nu demult inaugurată. La un loc legat de istoria noastră comună, la o întreprinde, la niște moldoveni, moldovence care culeg via, seceră.

L-a dus la un festival în care el se face că bea țuică și Ansamblul Cimbrișor cântă. Deci, moldovenii nu muncesc, nu citesc, deci moldovenii cântă. Toată lumea cântă, râde și dansează.

Mi-am amintit că Nicușor a fost și el tot așa în niște locuri unde moldovenii cântau, dansau și beau. Păi, oameni buni, iertați-mă, moldovenii ăștia cu ce se ocupă? Pentru că știți că în istorie se spune… poporul respectiv are ca principală ocupație păstoritul, navigația, culesul fructelor. Eu observ că principala ocupație a moldovenilor, care au acum urmează să aleagă și partidul Maiei Sandu ca să rămână în Uniunea Europeană, că ei sunt pro-europeni, (…) este dănțuitul.

Te-ai fi așteptat și de la Nicușor Dan să fie dus la un monument, un loc istoric, la Nistru, la Prut. Păi, stimați compatrioți, cum să nu dănțuiască ei de dimineață când noi îi plătim? Adică noi strângem cureaua, le dăm bani, dăm Maiei Sandu pentru campanie, la noi e austeritate, nu se mai construiește nimic, se dau afară, totul se face pulbere. Dar când e vorba să dăm bani Moldovei… Maia Sandu, dacă e de-a noastră, sora noastră, putea să spună: «bă, nu ne mai dați, vă rog frumos. Și voi aveți probleme». Nu. Ea vrea și mai mult. Deci, cei doi au făcut vizită la niște serbări câmpenești”, a mai spus Ion Cristoiu

