Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”

09 aug. 2025, 15:16, Actualitate
Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”. Puțini cunosc faptul că jurnalistul este absolvent de Istorie, o pasiune care părea să sălășluiască în umbră, de-a lungul carierei sale, dar care „și-a găsit expresia firească: întoarcerea «Acasă», în paginile trecutului”, potrivit EVZ.

Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”, despre care Conf. Univ. Dr. Florian Bichir susține că nu este vorba despre „un volum academic scorțos”, ci despre o „carte vie, scrisă pentru cei care iubesc istoria așa cum este ea”.

„Era clar, din evoluția sa, fondator și director al Evenimentului Istoric, că aici va ajunge într-un final, că aceasta-i este soarta!”, precizează Conf. Univ. Dr. Florian Bichir.

De altfel, o impresie similară a avut-o și jurnalistul Mirel Curea, susținând că a fost transpus în copilărie, odată ce a citit primele pagini ale cărții.

Jurnalistul Dan Andronic: „Abordarea este istorică, bazată pe documente”

Jurnalistul Dan Andronic mărturisește că în condițiile în care ar fi fost promulgată legea privind interzicerea simbolurilor legionare de către Nicușor Dan, o astfel de carte-eveniment nu ar mai fi văzut lumina zilei. Jurnalistul a explicat motivul pentru care acest aspect nu ar mai fi putut fi posibil. Cartea-eveniment conține, printre altele, informații legate de viața lui Corneliu Zelea Codreanu, dar și despre cariera mareșalului Antonescu.

„Pentru că sunt câteva articole în care scriu despre momente din viața lui Corneliu Zelea Codreanu, despre cariera mareșalului Antonescu și luptele din interiorul mișcării legionare. Abordarea este istorică, bazată pe documente, dar oricând se putea găsi vreun milițian al gândirii care să pună în discuție orice demers istoric”, susține jurnalistul, conform EVZ.

Cititorii vor putea descoperi „unghiuri ascunse ale istoriei”, în cartea-eveniment publicată anul acesta. Printre altele, capitolele acoperă subiecte „fierbinți”, legate de Nicolae Ceaușescu și Arsenie Boca. În centrul atenției se află și dosare incomode, de la Iuliu Maniu la Mugur Isărescu și Ion Țiriac. Volumul ascunde și capitole despre influența rusească și Vladimir Putin, dar și Securitatea și KGB-ul. De altfel, autorul a abordat și mineriada din iunie 1990, Revoluția din 1989 și detalii legate de Ion Iliescu.

