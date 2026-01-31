Prima pagină » Actualitate » Jurnalistul Patrick André de Hillerin arată șocul produs de taxa pe „coletele Temu”: „Traficul cargo a început să scadă dramatic”

Jurnalistul Patrick André de Hillerin arată șocul produs de taxa pe „coletele Temu”: „Traficul cargo a început să scadă dramatic”

Bianca Dogaru
31 ian. 2026, 21:31, Actualitate
Jurnalistul Patrick André de Hillerin arată șocul produs de taxa pe „coletele Temu”: „Traficul cargo a început să scadă dramatic”

Jurnalistul Patrick André de Hillerin afirmă că introducerea taxei de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar a avut un efect imediat asupra traficului de marfă de pe aeroportul Otopeni. Potrivit acestuia, mărfurile nu mai ajung în România pe această rută, ci sunt redirecționate către alte state din Uniunea Europeană.

„Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a început să scadă dramatic. După ce, de la 1 ianuarie, a intrat în vigoare „Taxa Temu”, de 25 de lei pe colet extracomunitar, impusă de Ilie Bolojan și de marele gânditor economic Iancu Delaco, mărfurile care veneau pe Otopeni din afara UE pentru România, Grecia, Bulgaria și Austria au încetat să mai vină.”

Acesta susține că scăderea traficului nu are legătură cu diminuarea comenzilor online, ci cu schimbarea rutelor de transport. În opinia sa, companiile aleg aeroporturi din țări unde nu există o astfel de taxă.

„Nu pentru că nu se mai comandă mărfuri pe Temu, Shein, Alibaba etc., ci pentru că mărfurile alea sunt direcționate acum spre alte aeroporturi din Ue, în țări unde nu se aplică o astfel de taxă pe colet. Adică se duc în Bulgaria sau în Ungaria. În principal în Ungaria, pe aeroportul din Budapesta.”

Jurnalistul afirmă că România are cea mai mare taxă de acest tip din UE și invocă exemplul Italiei, unde o măsură similară a produs efecte asemănătoare.

„În România, taxa este de 25 de lei/colet, adică aproximativ 5 euro. O singură țară din UE a mai impus astfel de taxă: Italia, o taxă de 2 euro/colet. Și acolo a scăzut brusc traficul de mărfuri de pe aeroportul Malpensa, avioanele cargo alegând acum aeroportul din Budapesta, Ungaria, sau din Liege, Belgia. Bolojan și Delaco erau convinși că taxa Temu va aduce la buget în jur de 38 de milioane de euro anual, cel puțin.”

Jurnalistul mai afirmă că estimările Guvernului în ceea ce privește încasările la buget nu se mai susțin, în condițiile în care mărfurile intră în Uniunea Europeană prin alte state.

„Acum, însă, pentru că mărfurile/coletele vor tranzita o țară UE și vor intra în România cu proveniență UE, din țări unde Temu, Shein, Alibaba etc. și-au deschis filiale locale, taxa de 25 de lei pe colat nu va mai fi plătită, pentru că nu vorbim despre colete din afara UE. Deci încasările de 38 de milioane de euro din taxa Temu se duc vertiginos spre încasări ZERO. Mai nasol este că mărfurile respective, neintrând în UE prin România, statul român nu va mai încasa nici taxe vamale și nici TVA. Așadar, nu doar că Bolojan și Delaco nu vor aduce 38 de milioane la buget cu taxa lor, dar vor pierde încă 110 milioane de euro din taxe vamale și TVA. Este una dintre dovezile extrem de clare a incompetenței economice a lui Ilie Bolojan, care se mai și bazează pe sfaturile economice ale acestui închipuit de Iancu „Delaco” Guda.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, compară finanțările din mediul privat cu cele din sectorul public: „Investim sau tăiem din cheltuieli?”
21:29
Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, compară finanțările din mediul privat cu cele din sectorul public: „Investim sau tăiem din cheltuieli?”
CONTROVERSĂ Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare
21:17
Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare
EDUCAȚIE România, fără ministru al Educației de peste o lună. Theodor Paleologu: „Să accepți funcția e un act de inconștiență”
20:35
România, fără ministru al Educației de peste o lună. Theodor Paleologu: „Să accepți funcția e un act de inconștiență”
OPINIE Raed Arafat vine cu avertismente asupra impactului rețelelor sociale la tineri: „Dacă nu se iau măsuri…”
19:29
Raed Arafat vine cu avertismente asupra impactului rețelelor sociale la tineri: „Dacă nu se iau măsuri…”
JUSTIȚIE Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”
18:21
Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”
ECONOMIE Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
18:18
Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Miza de miliarde pentru siguranța României: tancul sud-coreean K2, „bestia” care îi poate lăsa pe americani și pe germani pe locul doi
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Riscul de cancer ar putea crește dacă nu consumăm destule fibre

Cele mai noi

Trimite acest link pe