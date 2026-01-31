Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro

Dezvoltatorul imobiliar belgian WDP, al cărui principal acționar este familia Jos de Pauw, a cumpărat recent peste 40 de hectare de teren lângă parcul său logistic din Ștefăneștii de Jos, la un preț de 15 milioane de euro. Aceasta este cea mai mare achiziție a companiei din România de până acum, iar terenul va extinde cel mai mare parc logistic WDP din țară.

Anul trecut, WDP a mai cumpărat și o suprafață de aproape 95.000 de metri pătrați în Sibiu, la prețul de 10 milioane de euro și a vândut un teren de 185.000 metri pătrați în Ștefănești pentru 12 milioane de euro. În total, WDP deține în România 910 hectare de teren, mai mult decât în orice altă țară în care activează.

Parcul logistic din Ștefănești a depășit 400.000 de metri pătrați de spații închiriabile și s-a consolidat ca cel mai mare cluster al companiei. Portofoliul WDP în România este evaluat la peste 1,6 miliarde de euro.

Familia Jos de Pauw deține 19,2% din companie, listată la Bursa din Bruxelles, iar alte 5% din acțiuni sunt deținute de grupul american BlackRock. Familia Jos de Pauw este considerată una dintre cele mai bogate din Belgia, cu active de 1,1 miliarde de euro.

