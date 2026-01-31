Prima pagină » Actualitate » Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”

Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”

Parchetul General reacționează, după declarațiile făcute de Laura Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat astăzi, într-un comunicat de presă, cu privire la declarațiile făcute de procurorul Laura Deriuș.

Astfel că, Parchetul General acuză că Deriuș a făcut o serie de „afirmații calomnioase”.

PÎCCJ spune că Alex Florența, procurorul general, „nu s-a întâlnit în nicio conjunctură cu doamna procuror și nu i-a făcut nicio o propunere de avansare profesională, nici direct și nici prin intermediul altor persoane”.

„Precizări privind afirmații calomnioase lansate în cadrul unei emisiuni tv

Referitor la afirmațiile lipsite de o bază reală, lansate în cadrul unei emisiuni tv de către doamna procuror Laura Deriuș, potrivit cărora de la nivelul procurorului general i s-ar fi propus o oportunitate profesională în ideea de nu avea ieșiri publice referitoare la situația din justiție, Biroul de informare și relații publice este abilitat să facă următoarele precizări:

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu s-a întâlnit în nicio conjunctură cu doamna procuror și nu i-a făcut nicio o propunere de avansare profesională, nici direct și nici prin intermediul altor persoane”, se arată în comunicatul PÎCCJ.

„Afirmațiile denigratoare ar fi putut fi ușor devoalate, dacă moderatorul emisiunii i-ar fi cerut invitatei să probeze ce a afirmat, respectiv să indice ziua, ora și locația în care ar fi avut loc pretinsa întâlnire, persoana care i-ar fi făcut această propunere, precum și funcția pretins oferită.

Este profund regretabil că o instituție media a preferat difuzarea unor afirmații neverificate în detrimentul unui demers elementar de aflare a adevărului și al solicitării unui punct de vedere oficial”, au mai precizat reprezentanții PÎCCJ.

Ce a afirmat Laura Deriuș

Procurorul Laura Deriuș a declarat, într-un interviu acordat B1 TV, că a fost invitată de procurorul general să discute despre o „oportunitate profesională”.

Ea a susținut că i s-a propus să ocupe o funcție, înainte de apariția documentarului Recorder.

