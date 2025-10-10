Kathleen Hennings, din Anglia, are 105 ani și dezvăluie secretele longevității sale. Deciziile care i-au marcat existența

Kathleen Hennings, din Cheltenham, Anglia, a dezvăluit secretele longevității sale. Aceasta atribuie viața lungă deciziei de a rămâne singură și independentă, găsindu-și fericirea prin umor și libertate personală.

Potrivit The Times of India, Kathleen atribuie viața sa lungă unor alegeri de viață specifice și unei atitudini pozitive.

De asemenea, un alt aspect cheie menționat de Kathleen este decizia de a rămâne singură. Ea crede că acest lucru a ajutat-o să evite stresul emțional asociat relațiilor. Studiile științifice confirmă, de altfel, că stresul cronic poate să aibă efecte negative asupra sănătății și poate să accelereze procesul de îmbătrânire.

Însă cei care o cunosc pe Kathleen spun că aceasta are un excelent simț al umorului. Râsul și bucuria stimulează producerea de endorfine, care acționează ca analgezice naturale, reducând stresul. Mai mult, cercetările indică faptul că persoanele cu o atitudine pozitivă tind să aibă un sistem imunitar mai puternic.

Femeia subliniază importanța independenței în viața sa. Aceasta a lucrat ca contabil și și-a urmat pasiunile, ca dansul și opera. Studiile indică faptul că vârstnicii care își mențin autonomia au o sănătate mentală mai bună, dat și o satisfacție crescută în viață.

Astfel, la cei 105 ani, Kathleen rămâne activă social, petrece timp cu prietenii și participă la evenimente. De altfel, implicarea socială este asociată cu o speranță de viață mai mare, combatând singurătatea și menținând o claritate mentală.

Nu în ultimul rând, Kathleen menționează consumul zilnic de bere Guinness ca unul dintre secretele sale. Femeia apreciază această băutură încă din tinerețe. Însă The Times of India subliniază că medicii nu recomandă consumul de alcool pentru sănătate.

Autorul recomandă:

Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!”

O româncă din Anglia spune cât de scumpă e viața de zi cu zi. Cât plătește pe mâncare și pe ipotecă