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Kelemen Hunor propune o majoritate PNL-PSD-UDMR pentru învestirea noului Guvern: ”După aceea, fiecare își vede de treabă”

Kelemen Hunor propune o majoritate PNL-PSD-UDMR pentru învestirea noului Guvern: ”După aceea, fiecare își vede de treabă”
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Kelemen Hunor a transmis, marți, la finalul unei întâlniri cu președintele PSD, că nu a discutat cu Sorin Grindeanu despre o posibilă desemnare a lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderul UDMR a punctat că numele acestuia a fost vehiculat, însă până la o numire oficială făcută de președinte, ”e greu să discuți despre un premier”.

Președintele UDMR a declarat că este nevoie urgentă de un nou Guvern, după perioada de blocaj politic, și că formațiunea sa ar putea susține o majoritate pentru învestire dacă partidele ajung la un acord minimal asupra principalelor priorități.

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Kelemen Hunor a precizat că, deși numele secretarului de stat Luca Niculescu a fost vehiculat pentru funcția de premier, nu s-a discutat despre o eventuală desemnare a acestuia. Potrivit liderului UDMR, discuțiile s-au concentrat pe variantele de majorități care ar putea fi formate.

”Nu am discutat de Luca Niculescu. Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create.

Și domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri”, a subliniat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor

Hunor: ”După ce Guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare”

Liderul UDMR consideră că o eventuală majoritate de învestire ar trebui să se bazeze pe un acord minimal, care să includă bugetul și investițiile pentru anul viitor, ținta de deficit și, eventual, legea salarizării. Kelemen Hunor a pledat pentru o discuție între liderii politici, inclusiv Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, pentru a vedea dacă poate fi construită o astfel de majoritate.

Și sigur, după ce Guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante – bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului.

Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care acum un an și ceva am format un Guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai.

Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea. Și sigur ar trebui o discuție între lideri – între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții – să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern”, a explicat liderul UDMR

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