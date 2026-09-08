Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a stabilit, marți seară emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele cetățeanului rus ridicat de anchetatorii DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Bărbatul rus în vârstă de 40 de ani a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța , Călărași , Ilfov.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de PICCJ. Dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, a decis judecătorul Curții, potrivit surselor judiciare.

Decizia din seara aceasta, 8 septembrie, nu este definitivă, iar în cazul în care va fi contestată de străin, cazul va ajunge la instanța supremă. Cetățeanul rus a strigat de mai multe ori numele președintelui rus, Putin, la ieșirea din sediul DIICOT. Propunerea de arestare a acestuia a fost judecată în regim de urgență de magistratul Curții de Apel București.

Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul ofițerilor SRI și al celor din cadrul contraspionajului militar. În dosar există inclusiv mandate tehnice de siguranță națională, în baza cărora ofițerii SRI au urmărit pas cu pas acțiunile bărbatului, potrivit unor surse judiciare.

Ofițerii de contrainformații militare au urmărit, în colaborare cu ofițerii din structurile interne, ca bărbatului să nu îi reușească vreunul dintre actele de diversiune propuse, mai transmit sursele noastre.