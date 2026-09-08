Un număr record de clase de a IX-a nu s-au mai format în acest an școlar în județul Timiș. În luna august, 16 clase au fost desființate după ce nu au reușit să atragă suficienți elevi pentru constituirea lor. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș pune această situație pe seama modificărilor cu privire la accesul elevilor la învățământul profesional. Aura Danielescu, șefa inspectoratului, a explicat că, după desființarea școlii profesionale, toți elevii au participat la procesul de admitere computerizată, ceea ce a influențat modul în care s-au format clasele de liceu, confom G4Media.

„Eliminarea școlilor profesionale a schimbat sistemul de admitere”

Aura Danielescu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a spus că, în premieră, în luna august au fost desființate 16 clase de a IX-a, o situație care nu s-a mai întâlnit până acum în județ. Ea a precizat că schimbarea este legată de eliminarea școlii profesionale, care în anii anteriori nu era inclusă în admiterea computerizată, clasele fiind formate direct de unitățile de învățământ. Odată cu noul sistem, toți elevii au trecut prin admiterea computerizată, iar mai multe clase nu au mai putut fi constituite.

„În acest an, în premieră, am desființat în luna august 16 clase de a noua. Nouă nu ni s-a mai întâmplat la Timiș și lucrul acesta. Adică, și repet, nu s-a întâmplat în toată țara. Nu s-au realizat un număr exagerat de mare de clase. De unde a pornit această cumva situație într-un fel catastrofală pentru noi? Pentru că nu am intuit cumva că vom ajunge în locul acesta și, ca efect, evident, avem colegi care nu și-au găsit locuri, clase, oamenii introduși în restrângere de activitate în completări de normă.

A fost pentru primul an, prin eliminarea școlii profesionale, care nu intra în admitere computerizată, ci pur și simplu era o etapă pe care o gestionau unitățile de învățământ și ne trezeam în luna septembrie că unitățile de învățământ liceal, tehnologice, care aveau o structură clase de profesionale, cumva își realizau acele clase de profesionale”, potrivit Aura Danielescu, șefa Inspectoratului Județean Timiș.

Aproximativ 800 de locuri au rămas neocupate după prima etapă de admitere

Aura Danielescu a adăugat că eliminarea școlilor profesionale și introducerea tuturor elevilor în procesul de admitere computerizată au dus la apariția unui număr mare de locuri neocupate. După prima etapă de admitere, în județul Timiș au rămas aproximativ 800 de locuri libere, ceea ce a însemnat că mai multe clase nu s-au putut forma. Potrivit acesteia, o parte dintre elevii care, în mod normal, ar fi venit de la sate nu se mai regăsesc acum în sistemul de învățământ.

„Anul acesta, prin faptul că a dispărut clasa profesională, adică școlile profesionale, și că a fost nevoie ca toți copiii să treacă prin filtrul admiterii computerizate, o mare parte din copii, noi ne aveam după etapa întâi de admitere undeva în jur de 800 de locuri neocupate, ceea ce înseamnă un număr exagerat de mare de clase neformate și acei copii care ar fi trebuit teoretic să vină cam în fiecare an de pe sate sunt, de fapt, copiii care nu se mai regăsesc în sistem”, a relatat Aura Danielescu.

Structura noului an școlae 2026-2027

Cursurile din anul școlar 2026-2027 au început luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Și anul acesta, cursurile sunt împărțite în cinci module, între care sunt programate perioade de vacanță. Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor încheia cursurile mai devreme, pe 4 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027.

Programele naționale ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Structura pe module și vacanțe

Calendarul complet este următorul:

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ

Vacanța de schi/mobilă: o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începând cu 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, după caz, până pe 23 aprilie 2027

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

Elevii vor avea cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Cea mai mare diferență față de celelalte vacanțe este înregistrată în luna februarie, când fiecare județ își stabilește perioada liberă.

Vacanța de toamnă – 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Prima vacanță a anului școlar vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Elevii intră în vacanță miercuri, 23 decembrie, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi

Vacanța din februarie este stabilită diferit de la un județ la altul. Inspectoratele școlare pot alege una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027

22 – 28 februarie 2027

1 – 7 martie 2027

Perioada este stabilită la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. În funcție de săptămâna aleasă, se modifică și datele de început ale modulelor 3 și 4.

Vacanța de primăvară – 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară se încheie marți, 4 mai, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027, când începe ultimul modul de învățare.

Vacanța de vară

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie.

O nouă programă pentru elevii de liceu

Una dintre principalele schimbări din acest nou an școlar va fi pentru elevii care intră în clasa a IX-a. Ei sunt primii care vor învăța după noile programe școlare pentru liceu, modificate după aproape 20 de ani.

Noile programe sunt introduse treptat. În anul școlar 2026-2027, ele se aplică doar elevilor care intră în clasa a IX-a, în timp ce elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a continuă deocamdată după programele anterioare.