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Jurnalista Sorina Matei a preluat șefia TVR formal. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Jurnalista Sorina Matei a preluat șefia TVR formal. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
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Sorina Matei a preluat șefia TVR formal, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. Jurnalista a fost votată de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Aceasta devine astfel Director interimar al instituției, pentru 60 de zile, în locul Adrianei Săftoiu, până când va fi desemnat un nou Consiliu de Administrație. Abia atunci vor urma audieri în comisii și votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului.

  • Propunerile de la conducerile SRTv și Radioului public au fost votate în cadrul Birourilor Permanente Reunite, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a dat dreptate AUR în sesizarea în care a reclamat că partidul nu are o pondere a reprezentanților în conducerea SRTv și Radio România echivalentă cu ponderea din Parlament.

Jurnalista a făcut primele declarații despre numirea sa în fruntea TVR în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, de la Gândul. Matei a transmis că vrea ca accentul la televiziunea publică să fie pus pe jurnalism și mai puțin pe pile și relații. A mai punctat că o interesează conținutul, să fie echilibrat și echidistant și că nu va da jurnaliști afară.

Mă interesează situația financiară a Televiziunii Române, mă interesează conținutul să fie cât mai echilibrat și mult mai mult accent pus pe jurnalism. Mă interesează să fie echidistant și imparțial”, a spus Sorina Matei la Gândul.

  • Vezi AICI declarațiile jurnalistei Sorina Matei.

Sorina Matei explică de ce a acceptat șefia TVR

Am o idee în ceea ce m-am băgat, dar cred că este și o provocare profesională. La TVR, în general, au fost propuși oameni preponderent cu susținere politică, înfipți, și s-a creat în societate această imagine a TVR-ului ca o mașinărie în care lucrurile merg în funcție de cum doresc partidele politice și nu în funcție de cum ar trebui să funcționeze o instituție de presă, pentru că TVR este o instituție de presă.”

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