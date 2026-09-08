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UE aprobă finanțarea pentru rachete Patriot destinate Ucrainei cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro

UE aprobă finanțarea pentru rachete Patriot destinate Ucrainei cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro
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Uniunea Europeană a aprobat cererea Ucrainei de a achiziționa rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot ale Ucrainei din cadrul proramului de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

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Ucraina va putea cumpăra rachete pentru sistemele Patriot

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia statelor membre ale UE și a precizat că aceasta va contribui la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei înainte de iarnă.

„Împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, salut acordul statelor membre privind derogarea pentru Ucraina de la achiziționarea de produse cruciale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a transmis von der Leyen pe X.

O nouă tranșă de 3,2 miliarde de euro

Finanțarea face parte dintr-un program de împrumuturi în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat sprijinirii Ucrainei în perioada 2026-2027.

Potrivit Ursulei von der Leyen, următoarea tranșă, în valoare de 3,2 miliarde de euro, ar urma să permită Ucrainei să își consolideze capacitatea de a-și proteja spațiul aerian împotriva atacurilor rusești.

Această sumă se adaugă celor 8,4 miliarde de euro deja alocate în cadrul programului.

„Vom continua să lucrăm mână în mână pentru a sprijini Ucraina și pentru a consolida postura de apărare a Europei”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Kievul: „Rachetele Patriot sunt esențiale”

Ministerul Apărării de la Kiev a confirmat aprobarea solicitării Ucrainei de a achiziționa rachete pentru sistemele Patriot prin intermediul programului european de sprijin.

Autoritățile ucrainene consideră decizia esențială pentru pregătirea apărării aeriene înaintea sezonului de toamnă și iarnă.

„Rachetele Patriot sunt esențiale pentru protejarea populației și a infrastructurii critice de terorismul cu rachete rusești, inclusiv de rachetele balistice”, a transmis Ministerul Apărării ucrainean.

Ministrul ucrainean al Apărării, Evhenii Khmara, a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijin și pentru rapiditatea cu care a fost analizată solicitarea Kievului.

„Lucrăm pentru a ne asigura că sprijinul partenerilor noștri se transformă în capacități concrete de a proteja Ucraina cât mai repede posibil”, a transmis ministerul.

Franța și Italia pregătesc noi sisteme de apărare

Consolidarea apărării aeriene a Ucrainei înaintea iernii se numără printre prioritățile anunțate de Franța.

Parisul și Roma se pregătesc să transfere Ucrainei un sistem de apărare aeriană SAMP/T și rachete Aster. În paralel, mai multe state analizează posibilitatea de a furniza Kievului sisteme Patriot suplimentare.

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