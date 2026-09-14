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Finanțări nerambursabile pentru instituții publice: sprijin de până la 10 milioane de euro prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Finanțări nerambursabile pentru instituții publice: sprijin de până la 10 milioane de euro prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
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Primăriile, consiliile județene și alte entități publice vor putea accesa finanțări nerambursabile pentru proiecte de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat ghidurile solicitantului pentru două noi scheme de finanțare derulate prin Fondul pentru Modernizare, informează Agro TV.

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Depunerea proiectelor va fi făcută exclusiv online, prin platforma informatică a AFIR, începând din 28 septembrie 2026. Pentru cheltuielile eligibile, finanțarea este acordată în proporție de 100%, iar valoarea sprijinului poate ajunge, în cazul unui beneficiar, până la 10 milioane de euro.

500 de milioane de euro pentru producția de energie solară

Prima linie de finanțare este destinată realizării unor noi capacități de producere a energiei electrice din energie solară, prevăzute cu sisteme de stocare integrate și destinate autoconsumului.

Pentru această componentă, Ministerul Energiei a alocat un buget total de 500 de milioane de euro.

Finanțarea poate ajunge la 900.000 de euro pentru fiecare MW de capacitate instalată. Valoarea maximă crește la 1,1 milioane de euro/MW pentru proiectele care includ și pompe de căldură.

150 de milioane de euro pentru capacități de stocare

Cel de-al doilea program se adresează investițiilor în noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Pentru această linie este disponibil un buget total de 150 de milioane de euro. Sprijinul financiar poate ajunge la 200.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.

Cine poate accesa finanțarea

Lista beneficiarilor eligibili include o gamă largă de instituții și autorități publice. Printre acestea se numără primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și instituțiile de învățământ superior, precum și instituțiile din domeniul apărării și ordinii publice.

Pot solicita finanțare și unitățile de cult, institutele de cercetare și alte instituții publice, inclusiv sub forma unor parteneriate între entitățile eligibile.

Cele două scheme urmăresc dezvoltarea unor capacități suplimentare de producere și stocare a energiei regenerabile, în special pentru acoperirea consumului propriu al instituțiilor și entităților publice.

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