Marcel Ciolacu reacționează, după acuzațiile lui Boloș, privind limbajul neadecvat: „Eu nu vorbesc urât. Acest defect nu-l am”

Marcel Ciolacu a reacționat, după ce fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a susținut că fostul premier ar fi afirmat că „îl doare în organul genital”, atunci când l-a atenționat cu privire la deficitul bugetar. Ciolacu a transmis el nu folosește un asemenea limbaj „nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii”. „Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a adăugat acesta.

Marcel Ciolacu a negat că ar fi folosit un limbaj inadecvat, atunci când fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, i-a atras atenția cu privire la deficitul bugetar al României.

„Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat marți fostul premier Marcel Ciolacu pentru Observator.

Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, a declarant pentru Antena 1 că l-a anunțat pe Marcel Ciolacu, fostul premier, de cel puțin șase ori despre faptul că „deficitul bugetar se duce în cap”. Acesta mai adaugă că a primit un răspuns halucinant din partea fostului prim-ministru: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

