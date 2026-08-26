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Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”

Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că noua lege a salarizării nu trebuie adoptată în grabă doar pentru respectarea termenului impus prin PNRR, în condițiile în care forma actuală a proiectului nu rezolvă problemele din educație, sănătate, cultură și asistență socială.

Hunor: ”Nimănui nu trebuie să-i scadă venitul actual din cauza noii legi a salarizării”

Kelemen Hunor a transmis, miercuri, într-un mesaj publicat pe Facebook, că partidele nu au ajuns din nou la un acord privind noua lege a salarizării. El consideră că presiunea termenului-limită nu justifică adoptarea unei variante pe care UDMR o consideră necorespunzătoare.

„Un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă. Nici atunci când termenul-limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios. Cu atât mai puțin în condițiile în care acest termen nu a apărut acum: potrivit angajamentului inițial din PNRR, noua lege a salarizării ar fi trebuit adoptată încă din 2023, în timpul guvernării PNL–PSD. Astăzi, din nou, nu s-a ajuns la un acord privind noua lege a salarizării”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor subliniază că actuala întârziere nu este o problemă apărută exclusiv în prezent, ci rezultatul unei reforme care trebuia realizată încă din 2023. În opinia sa, presiunea exercitată de termenul PNRR nu ar trebui să conducă la adoptarea unei legi fără un consens suficient.

„România are nevoie de o astfel de lege. În ultimii ani, în sectorul public s-au acumulat numeroase inechități și dezechilibre, iar acestea trebuie corectate. Avem nevoie de un sistem mai echitabil și mai echilibrat, în care un profesor, un medic, un asistent social sau un angajat al unei instituții de cultură să aibă perspectiva unui parcurs profesional predictibil și a unui trai decent”, a transmis Kelemen Hunor.

„UDMR susține de la bun început același principiu: nimănui nu trebuie să-i scadă venitul actual din cauza noii legi a salarizării. Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă”, a spus acesta.

Kelemen Hunor susține că forma actuală a proiectului nu îndeplinește condiția ca veniturile angajaților să nu fie diminuate și că mai multe domenii importante rămân cu probleme nerezolvate.

„Proiectul actual nu îndeplinește această condiție. În educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială au rămas, în continuare, probleme nerezolvate, din cauza cărora nu putem susține această variantă. Și nu suntem singurii care vedem lucrurile astfel: în ultimele zile, responsabili din sectoarele educației, sănătății și asistenței sociale, precum și sindicatele reprezentative din aceste domenii au respins cea mai recentă variantă a proiectului”, a afirmat liderul UDMR.

Președintele UDMR critică și modul în care partidele au primit forma finală a proiectului, susținând că timpul pentru analiză și negociere a fost insuficient.

În plus, partidele au primit forma finală abia în ultimul moment. Vorbim despre o lege care poate determina, pentru mulți ani, veniturile a sute de mii de oameni și viitorul unor profesii întregi. O asemenea decizie nu poate fi luată în mod responsabil în doar câteva zile, sub presiunea unui termen-limită”, a transmis Kelemen Hunor.

Liderul UDMR încheie prin reafirmarea sprijinului pentru o nouă lege a salarizării, cu condiția ca aceasta să corecteze inechitățile și să nu reducă veniturile actuale.

„UDMR rămâne interesată de adoptarea unei noi legi a salarizării. Vom susține o lege care corectează inechitățile din sectorul public, face aceste profesii mai predictibile și mai atractive și nu reduce venitul actual al niciunui angajat din sectorul public”, a concluzionat Kelemen Hunor.

Vezi AICI întregul mesaj postat de Hunor.

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