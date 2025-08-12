Prima pagină » Actualitate » Codruța Kovesi i-a dat „clasare” lui Ilie Bolojan! Povestea mega-dosarului DNA „Tranzacții imobiliare ilegale”

12 aug. 2025, 14:57, Actualitate
Dosarul în care actualul premier al României, Ilie Bolojan, a fost cercetat pentru că ar fi oferit informații privilegiate în cazul unor tranzacții imobiliare ilegale a fost clasat în data de 2 martie 2016, printr-o ordonanță a Direcției Naționale Anticorupție. DNA era condusă, în acea perioadă, de Laura Codruța Kovesi. 

La momentul declanșării anchetei, Bolojan era primar al municipiului Oradea, iar ancheta procurorilor anticorupție – desfășurată în perioada 2013 – 2016 – a pornit de la suspiciunile privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare.

  • Dosarul penal a fost deschis în urma reclamației făcute de medicul Matiuță Hunyadi Nelu Mircea.
  • Dosarul viza presupuse tranzacții imobiliare ilegale în care ar fi fost implicați trei angajați ai DNA Oradea.
  • Alături de aceștia era menționat și primarul Ilie Bolojan, dar și jurista șefă a Primăriei, Eugenia Borbei.
  • Aceștia au fost acuzați că ar fi oferit informații privilegiate pentru a facilita aceste tranzacții imobiliare ilegale.
  • Ordonanța DNA a concluzionat că faptele imputate în sesizare „nu există”.

Ilie Bolojan, actualul premier al României, nu a fost niciodată audiat în cadrul anchetei, procurorii considerând că nu există motive pentru o astfel de audiere. Dosarul s-a încheiat fără ca actualul premier al României și toți cei implicați să fie urmăriți penal.

Instanța a cerut redeschiderea cazului, DNA sub Kovesi a dat „clasare”

În perioada în care a avut loc această anchetă, la conducerea Direcției Naționale Anticorupție se afla Laura Codruța Kovesi, acum procuror-șef la Parchetul European.

Chiar dacă instanța de judecată a cerut redeschiderea acestui caz, totul s-a încheiat cu o „clasare” dată prin ordonanța DNA din luna martie a anului 2016.

Mai mult, plângerea de la care pornise întreaga anchetă a fost retrasă.

„DISPUN: Clasarea față de Bolojan Ilie-Gavril, primarul municipiului Oradea și Borbei Eugenia, director executiv la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (…), întrucât fapta nu există”, s-a arătat în Ordonanța DNA din data de 2 martie 2016.

„Rețea infracțională la nivelul municipiului Oradea”

Sesizarea penală a fost depusă la Direcția Națională Anticorupție în data de 12.04.2012, iar medicul Matiuță Hunyadi Nelu Mircea a fost audiat și a declarat că primarul Ilie Bolojan și Eugenia Eugenia – director executiv al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Oradea, ar face parte dintr-o „rețea infracțională” care avea ca scop „dobîndirea și valorificarea unor suprafețe de teren care aveau potențial economic ridicat”.

În timpul aceleiași audieri, reclamantul s-a referit, explicit, la primarul Ilie Boljan și la Eugenia Borbei, afirmând că aceștia ar fi „coordonat preferențial atât reconstituirea drepturilor de proprietate, cât și vânzarea ulterioară către clientela acestora”.

