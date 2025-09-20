Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură

Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până pe data de 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica deturnarea fondurilor europene, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an, preia stiripesurse.ro.

La fel ca și Grecia, România este cu sabia deasupra capului și trebuie să demonstreze că își asumă reformele pentru a nu pierde banii europeni, informează Politico.

Bruxellesul încearcă să combată o înșelătorie prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro, în cadrul căreia grecii au primit fonduri agricole pentru pășuni pe care nu le dețineau și nu le arendau sau pentru lucrări agricole pe care nu le efectuau, privând astfel fermierii legitimi de fondurile pe care le meritau. POLITICO a raportat pentru prima dată despre această schemă în februarie.

Mai mulți miniștri și viceminiștri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal, care este anchetat de Parchetul European (EPPO). După ce frauda a fost dezvăluită, Grecia a prezentat un plan de acțiune privind modul în care va aborda abuzurile adesea uluitoare legate de plățile din cadrul politicii agricole comune, care reprezintă o treime din bugetul UE.

Direcția Generală Agricultură (DG AGRI) a Comisiei Europene, într-o scrisoare trimisă guvernului elen luna trecută și consultată acum de POLITICO, a afirmat că propunerea nu a reușit să remedieze deficiențele cheie și nu respectă normele UE.

„După analizarea planului de acțiune și a informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile elene în scrisoarea dumneavoastră din 2 iunie 2025, DG AGRI este de părere că planul, în forma sa actuală, nu este suficient pentru a remedia deficiențele și, prin urmare, nu respectă dispozițiile”, se arată în scrisoare.