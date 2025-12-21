Actorul James Ransone s-a sinucis la 46 de ani. A jucat în producții celebre, precum „The Wire”, „It: Chapter Two” și „CSI”

James Ransone, actor cunoscut pentru rolul din serialul-fenomen „The Wire”, s-a sinucis la 46 de ani.

Anunțul trist al autorităților a fost publicat de tmz.com. Site-ul a confirmat independent că starul James Ransone a murit, vineri, cel mai probabil după ce s-ar fi spânzurat.

Ransone a jucat în numeroase filme la începutul anilor 2000, apoi a primit un rol pivotant în celebrul serial „The Wire”.

James a jucat rolul lui Ziggy Sobotka, un angajat din port și totodată gangster – în toate cele 12 episoade din sezonul 2 al serialului „The Wire”.

Jocul său actoricesc a fost apreciat de critici, care l-au ales drept personajul preferat din show-ul de mare succes.

Ransone a mai jucat în „CSI: Crime Scene Investigation”, „Hawaii Five-0”, „Burn Notice”, „Tangerine”, „It: Chapter Two”, dar și în „The Black Phone” și „The Black Phone 2”.

Actorul avea doar 46 de ani, informează site-ul TMZ.

Sursa foto: Captură YouTube

