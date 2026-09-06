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Din nou Ro Alert la Tulcea. Armata a fost în alertă

Elena Popescu
Din nou Ro Alert la Tulcea. Armata a fost în alertă
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Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare.

Incidentul a fost înregistrat sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 23:40, când sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat mai multe ținte aeriene în proximitatea frontierei României cu Ucraina.

Două avioane F-18 spaniole și un elicopter românesc, pregătite pentru decolare

Pentru verificarea situației aeriene, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în România în cadrul misiunilor de poliție aeriană, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, la ora 00:10, prin care oamenii au fost informați cu privire la alerta aeriană.

MApN precizează că nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost menținută până la ora 00:42, când situația a revenit la normal.

Incidentul are loc pe fondul războiului din Ucraina și al episoadelor repetate în care activitatea aeriană și atacurile rusești din apropierea frontierei românești determină autoritățile să instituie măsuri de protecție și să alerteze populația din localitățile aflate în apropierea frontierei.

Trei drone doborâte în spațiul aerian românesc

Vă reamintim că trei drone au fost doborâte, în trei zile, în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a treia a fost distrusă deasupra Mării Negre pe 26 iulie.

Bilanțul intervențiilor privind dronele indică distrugerea a trei drone în succesiune rapidă în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

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