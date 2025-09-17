Prima pagină » Actualitate » La cât a ajuns impozitul pe proprietate în România. Cât plătește un cetățean român în comparație cu alte țări din UE

La cât a ajuns impozitul pe proprietate în România. Cât plătește un cetățean român în comparație cu alte țări din UE

17 sept. 2025, 12:28, Actualitate
La cât a ajuns impozitul pe proprietate în România / foto: colaj Shutterstock

Impozitul pe proprietate este o taxă pe care cetățenii români trebuie să o achite anual, fiind și cea mai veche și constantă plată din România. Acest impozit este aplicat diferit, în funcție de legislația națională a fiecări țări sau în funcție de oraș. Totuși, cât plătește un cetățean român, aici, în comparație cu alte țări din UE?

Mai înainte de toate, trebuie să cunoști faptul că în România taxa este redusă, odată cu plata anticipată a impozitului. În România, impozitul pe clădiri poate fi plătit în 2 tranșe egale. Prima poate fi achitată până la data de 31 martie. Cea de-a doua plată poate fi făcută până pe 30 septembrie.

În condițiile în care un cetățean achită impozitul integral până la data de 31 martie, acesta va beneficia de o reducere de 10%. De menționat faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2026, impozitul va crește în România. Baza de calcul va fi valoarea de piață a locuinței.

Cum se calculează impozitul pe locuință în Spania, Italia, Germania, Franța

Totuși, comparativ, ce diferențe există între impozitul pe locuință plătit în România și cel dintr-un alt stat european? De exemplu, în Spania, impozitul poartă denumirea de „IBI”. Acesta este stabilit în funcție de municipalitate. Cetățenii din Spania, care sunt proprietari, plătesc o sumă în funcție de evaluarea cadastrală și de cota fixată de primărie.

În cazul cetățenilor din Italia, aceștia plătesc un impozit ce poartă denumirea de „IMU”. Impozitul poate fi plătit în 2 tranșe (iunie și decembrie). Cetățenii trebuie să completee un formular pe care îl pot regăsi la bănci, oficii poștale sau online.

În cazul cetățenilor din Germania, impozitul pe care îl au de plătit poartă denumirea de „Grundsteuer” și reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru administrațiile locale. Cetățeanul plătește acest impozit în funcție de valoarea terenului și a clădirii, dar și de zona în care se află imobilul sau de alte criterii stabilite de municipalitate. Anual, se plătesc între câteva sute și peste 1.000 de euro.

Pe de altă parte, în Franța, impozitul pe locuință se plătește în funcție de regiuni. De pildă, proprietarul unei case poate să plătească câteva sute de euro, dacă se află într-o comună rurală. În cazul unei proprietăți deținute la oraș, impozitul este de câteva mii de euro, arată BZI.

Impozitul pe proprietate în România

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul la locuințe se va majora, în Româia. În acest sens, cetățenii vor plăti un impozit în funcție de poziționarea imobilului (rural / urban), dar și în funcție de tipul / suprafața sa. De exemplu, în București, impozitul pentru un apartament cu 3 camere va ajunge între 680 – 800 de lei. În cazul unui apartament cu 4 camere, impozitul anual poate trece de pragul de 1.000 de lei. Altfel, în județul Ilfov, un apartament cu 2 camere, care are o suprafață de 60 mp, va avea un impozit de circa 400 de lei, arată Antena 3 CNN.

Pentru o garsonieră în Ploiești, impozitul va fi de 180 de lei. Impozitul pentru un apartament cu 3 camere trece de 400 de lei. În Iași, taxele sunt similare – 300 de lei pentru un apartament cu 2 camere, 460 de lei pentru un apartament cu 3 camere. În cazul unei garsoniere, impozitul poate ajunge la 240 de lei.

Sursă foto: colaj Shutterstock

