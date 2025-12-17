Prima pagină » Actualitate » La ce emisiune și-ar dori Ruby să participe. ”Sunt datoare cu locul 1”

17 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Cântăreața Ruby, în vârstă de 36 de ani, la ce reality show și-ar dori să participe. ”Sunt datoare cu locul 1”, a comentat aceasta.

Ruby, una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton, formează un cuplu de mulți ani cu Robert Adrian, împreună cu care a participat și la emisiunea ”Asia Express”, de la Antena 1. Ruby și Robert s-au cunoscut la filmările videoclipului „Stinge lumina” al artistei, unde acesta a jucat rolul bărbatului cucerit de formele voluptuoase ale solistei. Robert este dansator de profesie și mare pasionat de sport. De altfel, iubitul lui Ruby a participat și la show-ul „Ninja Warrior”, difuzat de Pro TV.

Într-un interviu pentru revista Elle, Ruby a mărturisit că i-ar plăcea să mai participe la ”Asia Express”, dacă s-ar face un ”best of”.

”Depinde, dacă se face Asia Express Best Of abia aștept, sunt datoare cu locul 1. Abia aștept să fiu acolo. Altfel, nu știu… Să vedem ce se mai creează. Mie îmi fac foarte mult reality show-urile. Am participat la destul de multe, dar mai ales la astea bazate pe aventură, pe competiție”, a declarat Ruby.

”Eu sunt și o fire competitivă, aventuroasă. Și le-am cam făcut. Am fost în junglă în Africa, am fost pe drumuri în India, am făcut o grămadă de chestii drăguțe și primesc cu brațe deschise ceea ce urmează dacă mi se potrivește și mă prinde într-un moment în care mă simt aventurieră”, a adăugat aceasta.

