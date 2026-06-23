Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan pentru nominalizările celor 2 premieri: „Se numește țeapă”

Elena Lasconi a criticat modul în care Nicușor Dan a făcut cele două propuneri pentru funcția de premier în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”. Fosta candidată la prezidențiale a subliniat că atât Eugen Tomac, cât și Adrian Veștea au fost niște numiri „iresponsabile”. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Lasconi l-a atacat dur pe Nicușor Dan pentru faptul că a desemnat un premier „pe care l-a visat noaptea” și a transmis că indecizia președintelui afectează în mod direct țara.

„Tu nu te poți trezi noaptea și să spui că mâine îl desemnez premier pe Veștea. Pentru că ești tu olimpic, nu o să stea drepți toți parlamentarii în fața ta și va trece un premier pe care l-ai visat tu noaptea. Ambele propuneri de premier sunt iresponsabile,” a declarat aceasta în cadrul emisiunii.

Elena Lasconi: „Se numește țeapă, din toate punctele de vedere”

Lasconi a spus direct că felul în care acționează Nicușor Dan este o „țeapă”.