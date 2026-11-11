Victor Ponta critică atacurile președintelui Nicușor Dan la AUR: ”Nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid care nu a fost niciodată la guvernare”

Victor Ponta, fostul premier al României, a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan a susținut că venirea partidului AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea României de către agențiile de rating și ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României, dar și o prăbușire a nivelului de trai. Ponta susține că șeful statului nu poate da vine pe partidul lui George Simion, care nu a fost niciodată la guvernare, pentru problemele României.

”Nu știu cine a făcut strategia pentru conferința de presă de azi a președintelui, dar știu cu siguranță că, pur și simplu, nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid (AUR) care nu a fost niciodată la guvernare!

Și, oricum, agențiile de rating chiar nu iau decizii în funcție de cine este în opoziție!

Am preluat, în 2012, guvernarea României cu țara sub acord cu FMI! Până în 2014, am obținut calificativul „investment grade” de la toate cele trei agenții. Chiar știu cum funcționează acest sistem. Iar singurele discuții esențiale se poartă cu ministrul de finanțe, guvernatorul BNR, prim-ministrul și președintele — atât! Nicio treabă cu opoziția”, a transmis Victor Ponta.

Ponta: ”Criticarea AUR este total necredibilă și inadecvată”

Fostul premier al României consideră că Nicușor Dan ar trebui să facă o analiză corectă a tuturor deciziilor guvernamentale care au adus țara în situația actuală, dar și să precizeze clar ce ar trebui să facă Guvernul Niculescu pentru a redresa situația. Ponta a ținut să precieze că, din punctul său de vedere, critcarea AUR este total ”necredibilă și inadecvată”.

”Președintele trebuia să facă o analiză corectă și obiectivă a tuturor deciziilor guvernamentale care ne-au adus în situația actuală și să spună ce are de făcut noul guvern. Criticarea AUR este total necredibilă și inadecvată!

Adevărul este simplu: economia românească este în colaps! Și finanțele nu au cum să își revină dacă economia nu își revine! Restul este propagandă politică sau, mai grav, lipsă absolută de profesionalism și de înțelegere a mecanismelor!

Ce măsuri se propun de la 1 ianuarie 2027 pentru salvarea și relansarea economiei românești? Nu știm. Ce măsuri concrete se propun pentru reducerea prețurilor la energie, pentru atragerea investițiilor străine, pentru scăderea impozitării muncii, pentru plata arieratelor guvernamentale către firmele private, pentru păstrarea forței de muncă supracalificate în țară, pentru digitalizarea administrației și pentru salvarea sistemelor de educație și sănătate? Nu știm”, a transmis Victor Ponta.

În final, Ponta a transmis că partidul lui George Simion nu poate fi criticat pentru felul în care România a fost guvernată și a punctat că nu înțelege care a fost scopul lui Nicușor Dan prin organizarea conferinței de presă maraton, la Palatul Cotroceni. ”AUR trebuie să pregătească răspunsurile la aceste întrebări pentru perioada de după alegerile parlamentare. Acum, cei de la AUR nu guvernează și nici nu pot fi criticați pentru felul în care a fost guvernată țara, pentru că nu au fost niciodată la guvernare! Dar PSD, PNL, USR și UDMR au fost la guvernare în perioada dintre 2019 și azi, adică în perioada în care s-au produs deficitele bugetare și dezechilibrele economice! Asta înțelege orice om — doar președintele pare să nu fi înțeles!