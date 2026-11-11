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Ion Cristoiu: Nicușor Dan a făcut în direct și la o oră de vârf o formidabilă campanie electorală pentru AUR

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție conferința de presă maraton pregătită de Nicușor Dan, ieri, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, și explicațiile președintelui privind motivele pentru care nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare.

„Anunțată cu surle și trâmbițe drept un  discurs despre starea națiunii, voită o conferință de presă, întâmplarea de aseară de la Cotroceni a reușit să fie o șuetă de birt dintr-un sat din Bărăganul României.

Am explicat aseară, în jurnalul meu video, cum s-a ajuns la acest dezastru: plăcerea președintelui de a trăncăni cu mulți dintre nevolnici, așa-ziși jurnaliști, să răspundă unor întrebări care, de fapt, erau editoriale, texte tembele împotriva lui, marea majoritate dând curs unei preocupări absente la poporul român, preocuparea privind cine e procuror, Inspecția Judiciară, chiar una de la Snoop, care dimineață au publicat o investigație despre Pahonțu, că și-a făcut o bucătărie de vară și n-au cerut voie lui Tolontan. A fost un dezastru două ore și ceva”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„Era de la sine înțeles de ce exclude AUR de la guvernare”

„Esența acestei întâmplări a fost dată de inițiativa președintelui de a-și pune singur patru întrebări și de a răspunde la aceste întrebări. De ce acele, de ce patru, rămâne un mister prezidențial. Una dintre întrebările pe care și-a pus-o președintele este de ce a exclus AUR de la guvernare. Nu este o întrebare, eu nu mi-am pus-o. Era de la sine înțeles că exclude AUR de la guvernare deoarece are indicații de la Bruxelles și de la marile puteri protectoare să facă cordon sanitar și în România. Puteam să spun și eu asta.

Pentru a explica, Nicușor Dan a reușit rara, unica performanță în istoria României de la Decebal încoace să prezinte la o oră de vârf în prime-time pe toate televiziunile din România, în direct, cu minuțiozitate, programul electoral al AUR. AUR este un partid boicotat de televiziunile de partid, de stat și de cele bruxelleze, pro-franceze, pro-germane, finanțate mai mult sau mai puțin obscur. Marea majoritate a site-urilor nu scriu nimic despre AUR. Niciodată, pe niciun site, la nicio televiziune, nu l-am văzut pe George Simion având posibilitatea de a prezenta pe larg programul politic intern și extern”, a continuat publicistul.

„Nicușor Dan a fost un agent electoral al AUR”

„Nicușor Dan a prezentat acest program, sigur, în credința că toate aceste lucruri prezentate de el despre AUR, că AUR critică Uniunea Europeană, că îi consideră că suntem colonia Franței, toate aceste lucruri, unele chiar ar fi interzise de CNA, le-a spus Nicușor Dan. Așadar, Nicușor Dan a fost un agent electoral al AUR cum rar s-a întâmplat pentru că a prezentat cu o deosebită rigoare, seriozitate, iluzionându-se că tot ceea ce spune el va îndepărta electoratul de AUR, care are 40%. Tot ceea ce a spus el în legătură cu AUR, motivele excluderii de la guvernare, sunt motivele pentru care AUR are 40% în sondaje și acum bănuiesc că are 60%, după campania electorală de aseară”, a conchis Ion Cristoiu.

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