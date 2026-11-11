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Unitatea 2 de la Cernavodă a fost repornită, după trei luni de pauză. Grupul de la Turceni, din nou funcțional

Elena Popescu
Unitatea 2 de la Cernavodă a fost repornită, după trei luni de pauză. Grupul de la Turceni, din nou funcțional
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Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național, miercuri dimineață, după ce a fost oprită pe 13 august din cauza debitului scăzut al Dunării.

De asemenea, vești bune pentru România vin și de la Complexul Energetic Oltenia, unde grupul energetic de la Turceni, afectat recent de o nouă avarie, a fost reparat și repus în funcțiune.

Așadar, CE Oltenia are în funcțiune trei grupuri, două la Rovinari și unul la Turceni, livrând în sistemul național peste 900 MW. Potrivit datelor Transelectrica, Unitatea 2 de la Cernavodă a început să livreze din nou energie electrică în rețeaua națională în jurul orei 06:00.

Totodată, la primele ore ale dimineții, Unitatea 2 de la Cernavodă livra 279 MW de energie în sistemul național.

Reactorul fusese oprit în luna august, pe fondul debitului redus al Dunării, care a afectat condițiile de funcționare ale centralei. Repornirea acestuia aduce o capacitate suplimentară de producție într-o perioadă în care România se confruntă cu un necesar ridicat de energie.

România importă în continuare energie

Deși Unitatea 2 de la Cernavodă a fost repornită, iar grupul de la Turceni a revenit în producție, România nu reușește încă să își acopere consumul de energie electrică exclusiv din surse interne și încă importă energie masiv.

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