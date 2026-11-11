Samuel Misaroș, preotul care s-a certat în public cu filologul Papahagi, urmărire ca-n filme cu mașina de Poliție

Samuel Misaroș este preot la Parohia Rânzești, scrie publicația Vremea nouă, care prezintă cele mai noi probleme pe care le are prelatul. Din câte se pare, acesta a avut o urmărire ca-n filme, pe Valea Prutului, cu polițiștii pe urmele lui.

La un moment dat, preotul a intrat în curtea bisericii și s-a ascuns în casa parohială, dar fără folos. A fost ridicat de oamenii legii și condus la audieri, la Poliția Murgeni.

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Amendat și de jandarmi

Informațiile sunt că preotul ar fi refuzat, în luna septembrie, să se oprească la un control în trafic. Polițiștii au plecat în urmărirea lui, cu girofarurile pornite. Supărat pe ce i se întâmplă, preotul Misaroș ar fi făcut scandal atât în sediul unității de Poliție, cât și afară, în stradă. Vremea nouă scrie că a fost nevoie de intervenția unui echipaj de jandarmi pentru a-l calma. Și a fost calmat, dar cu o amendă pe măsură.

Inclusiv primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru, a confirmat cele întâmplate, el încercând să pozeze în edilul conciliant.

„Eu nu am știut ceea ce s-a petrecut cam acum o lună și jumătate, două, dar mi-au spus oameni din comună că a fost urmărit de Poliție cu mașina. Nu mi-a venit să cred, așa că am verificat camerele de supraveghere și chiar așa era. Ce să mai spun…

Nu mai știu cum să mai spun, ce să mai zic, pentru că eu tot sper ca el să prindă la minte. E un băiat tânăr, a făcut o școală, prost nu este deloc. Are familie, doamna preoteasă este medic, are două fetițe și acum este însărcinată cu cea de-a treia fetiță, dar el face ce face și iese în evidență cu asemenea fapte. Îmi pare rău, sper să se îndrepte”, a declarat primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru.

Preotul Samuel Ioan Misaroș, din Episcopia Hușilor, slujește la Parohia Rânzești. El s-a remarcat în noiembrie 2025 printr-un scandal provocat la adunarea preoțească de la cinematograful „Dacia”, din Huși. Acolo, chiar de față cu episcopul Ignatie, Misaroș l-a confruntat pe filologul Adrian Papahagi. Întreg scandalul a fost aplanat doar de polițiștii chemați la fața locului.