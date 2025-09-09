Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc

Gheorghiță Sava, cântăreț de manele în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc. Vă reamintim că incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, iar fosta parteneră a reușit să scape cu viață.

Gheorghiță Sava, alias „Gicuță din Apărători”, și-a primit sentința finală, după incidentul cutremurător din 6 februarie 2023. Cântărețul de manele a primit o condamnare la 19 ani și 8 luni de închisoare, după ce și-a sechestrat fosta parteneră în portbagajul mașinii, apoi a incendiat vehiculul.

„Operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real”, precizase Cătălin Chircă, purtătorul de cuvânt al STS, arată Stirileprotv.ro.

Bărbatul a fost acuzat de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Trebuie să îi plătească victimei daune morale în valoare de 50.000 de euro.

„Gicuță din Apărători” a incendiat mașina

Context. În anul 2023, pe 6 februarie, cântărețul de manele Gheorghiță Sava, cunoscut drept „Gicuță din Apărători”, s-a certat cu iubita lui, apoi a agresat-o fizic și a forțat-o să intre în portbagajul mașinii. Apoi, bărbatul a urcat la volan și pornit într-o direcție necunoscută.

În tot acest timp, victima bărbatului, aflată în portbagajul mașinii, a apelat numărul de urgență 112. Incidentul a avut loc în jurul orei 04:40. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați de situația periculoasă în care se află femeia. Pentru ca femeia să poată fi localizată, iar traseul parcurs să fie monitorizat, STS-ul i-a transmis un link.

Echipajul Brigăzii Rutiere a depistat un autoturism, pe un câmp din sectorul 3, în jurul orei 04:50. Mașina arde din interior, echipajul a intervenit pentru scoaterea femeii din portbagaj, apoi au folosit extinctoarele din dotare pentru a stinge flăcările.

Șoferul a fost depistat, ulterior, în zona unei stații Peco. A fost imobilizat, atunci, de un alt echipaj. Inițial, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind o valoare de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. A ieșit pozitiv și la DrugTest. Din februarie 2023, se află în spatele gratiilor, iar acum a primit sentința finală.

