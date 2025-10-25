Prima pagină » Actualitate » Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică

25 oct. 2025, 08:33, Actualitate
Lavinia Miloșovici a fost una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României. Ajunsă la 48 de ani și după aproape trei decenii de la retragerea din activitate, ea trăiește în prezent o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor.

Fosta mare campioană mondială și olimpică s-a transformat total, iar puțini români ar mai recunoaște-o pe stradă, dacă s-ar întâlni cu ea.

Cine este soțul Laviniei Miloșovici

După retragerea din sport, Lavinia și-a dedicat viața familiei, căsătorindu-se cu un ofițer de poliție, Cosmin Vânătu. Cei doi s-au cunoscut la grădiniță, iar destinul i-a readus împreună după 16 ani, când Lavinia s-a întors de la Deva, acolo unde a stat în cantonament cu lotul de gimnastică și s-a format ca sportivă.

Când vorbește despre viața privată, „Milo” spune că ea și Cosmin trăiesc o poveste de dragoste începută încă din copilărie.

„Cu Cosmin am fost prietenă de la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el, când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă, că voia să mă prindă. Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (se amuză). După 16 ani ne-am reîntâlnit”, povestește Miloșovici într-un interviu pentru Unica.

Fosta gimnastă și soțul ei au împreună doi băieți – Cosmin și Andrei -, ambii pasionați de sport. „Copiii mei fac amândoi fotbal și sunt la echipe diferite. Cel mare are antrenamente zilnic, în weekenduri are meciuri. Sunt copii buni, cuminți și muncitori, și sper să ajungă acolo unde își doresc”, a mai spus Lavinia.

Drama din 2008

Viața Laviniei Miloșovici nu a fost lipsită de încercări. În 2008, ea a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții, după ce primul său copil, o fetiță pe nume Denisa Florentina, a murit din cauza unei boli a sistemului nervos. „A murit în brațele mele, n-am știut ce s-a întâmplat. Era veselă, sănătoasă, iar dimineața nu mai respira. A fost cea mai mare durere pe care o poate trăi o mamă”, suspină fosta campioană, cu lacrimi în ochi.

Astăzi, Miloșovici se bucură de lucrurile simple: liniștea din sânul familiei și năzbâtiile copiilor. Deși a recunoscut că are un mic viciu, fumează, marea campioană a gimnasticii spune că viața de mamă și de soție o împlinește complet.

„Zilele sunt pline pentru mine, doar trei ore le am, cât de cât, libere. Vin acasă, după ce duc copiii la școală, fac treabă, mă duc la cumpărături. Vin copiii de la școală, fac mâncare, teme și antrenamente. Suntem plecați de la 4 la 8 seara, copiii mei fac amândoi fotbal și sunt la echipe diferite”, mărturisește ea.

Lavinia Miloșovici este un simbol al gimnasticii mondiale, cu un palmares impresionant: 19 medalii olimpice și mondiale.

