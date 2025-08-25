Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la NBC că nu a auzit despre atacul asupra unei fabrici americane de electrocasnice din vestul Ucrainei, despre care Trump s-ar fi declarat „nemulțumit” în urma discuțiilor cu Putin. Lavorv a reluat atacurile la adresa Ucrainei și a liderilor europeni – acuzaându-i că împiedică pacea.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat aproape 600 de drone și 40 de rachete de croazieră, vizând inclusiv o fabrică americană de electrocasnice din vestul Ucrainei. Cel puțin 15 muncitori au fost răniți, iar compania Flex Ltd., din Texas, a precizat că fabrica produce exclusiv bunuri de consum civil și nu echipamente militare.

#Russian armed forces launched a precision-guided strike on the Flex plant in #Mukachevo (Zakarpattia region of #Ukraine), which belongs to the transnational corporation Flex Ltd., one of the world’s five largest electronics manufacturers, headquartered in #Singapore. pic.twitter.com/RLzB1pitbw — Real Libyan (@real__libyan) August 21, 2025

În interviul pentru NBC News, Lavrov a afirmat că „nu a auzit” de atac, adăugând ironic că unii oameni sunt „cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină și cred că acolo se produce”.

El a susținut că Rusia vizează doar obiective militare și a acuzat Ucraina că lovește civili și biserici, acuzație pe care Kievul o respinge.

„Nu am vizat niciodată ţinte civile de genul celor menţionate de dumneavoastră”, a spus Lavrov, potrivit News.ro.

Realitatea frontului îl contrazice pe Lavrov

Rusia a ucis sau rănit aproape 50.000 de civili în timpul războiului, inclusiv în atacuri asupra maternităţilor, bisericilor, şcolilor şi spitalelor, spun experţii ONU, numărul victimelor civile atingând în iulie cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani. Săptămâna trecută, o grădiniţă s-a numărat printre zecile de clădiri lovite într-un atac mortal al Rusiei asupra oraşului Liov, din vestul ţării.

Totodată, în timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane, potrivit Kyiv Independent.com.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”

Întâlnirea Zelenski – Putin, departe de a se realiza

Lavrov a mai declarat că nu este planificată nicio întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precizândcă problemele cheie – garanțiile de securitate și disputele teritoriale – rămân nerezolvate. Rusia solicită ca Ucraina să rămână nealiniată și neînarmată și refuză să cedeze teritoriile ocupate, aproximativ 20% din Ucraina.

Despre eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump, Lavrov a spus că Putin și Trump „doresc pace în Ucraina”, dar a sugerat că atacurile continue ale Rusiei complică negocierile. În plus, a acuzat liderii europeni că „nu vor pace” și că nu permit Rusiei să câștige.

„Ei spun: „Nu putem permite înfrângerea Ucrainei. Nu putem permite Rusiei să câştige”. Ei vorbesc în termeni precum „victorie”, „înfrângere” şi aşa mai departe”, a spus Lavorv.

Lavrov: „Ucraina are dreptul să existe”

Ministrul rus a evitat să folosească termenul „invazie” pentru acțiunile Rusiei, preferând expresia oficială „operațiune militară specială”, și a declarat că Ucraina „are dreptul să existe”, dar trebuie să „lase oamenii să plece”.

Putin susţine de mult timp, fără dovezi, că Kievul a comis genocid împotriva vorbitorilor de limbă rusă din regiunea Donbas din estul Ucrainei, aproape în totalitate ocupată în prezent de forţele sale, potrivit News.ro.

Rusia nu are „niciun interes teritorial”, a susţinut Lavrov, dar este preocupată de persoanele care se identifică ca fiind de etnie rusă „care trăiesc pe acele teritorii, ai căror strămoşi au trăit acolo de secole”.