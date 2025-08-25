Prima pagină » Actualitate » Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”

Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”

Denis Andrei
25 aug. 2025, 09:38, Actualitate
Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”
Foto: Profimedia images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la NBC că nu a auzit despre atacul asupra unei fabrici americane de electrocasnice din vestul Ucrainei, despre care Trump s-ar fi declarat „nemulțumit” în urma discuțiilor cu Putin. Lavorv a reluat atacurile la adresa Ucrainei și a liderilor europeni – acuzaându-i că împiedică pacea.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat aproape 600 de drone și 40 de rachete de croazieră, vizând inclusiv o fabrică americană de electrocasnice din vestul Ucrainei. Cel puțin 15 muncitori au fost răniți, iar compania Flex Ltd., din Texas, a precizat că fabrica produce exclusiv bunuri de consum civil și nu echipamente militare.

În interviul pentru NBC News, Lavrov a afirmat că „nu a auzit” de atac, adăugând ironic că unii oameni sunt „cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină și cred că acolo se produce”.

El a susținut că Rusia vizează doar obiective militare și a acuzat Ucraina că lovește civili și biserici, acuzație pe care Kievul o respinge.

„Nu am vizat niciodată ţinte civile de genul celor menţionate de dumneavoastră”, a spus Lavrov, potrivit News.ro.

Realitatea frontului îl contrazice pe Lavrov

Rusia a ucis sau rănit aproape 50.000 de civili în timpul războiului, inclusiv în atacuri asupra maternităţilor, bisericilor, şcolilor şi spitalelor, spun experţii ONU, numărul victimelor civile atingând în iulie cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani. Săptămâna trecută, o grădiniţă s-a numărat printre zecile de clădiri lovite într-un atac mortal al Rusiei asupra oraşului Liov, din vestul ţării.

Totodată, în timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane, potrivit Kyiv Independent.com.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”

Întâlnirea Zelenski – Putin, departe de a se realiza

Lavrov a mai declarat că nu este planificată nicio întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precizândcă problemele cheie – garanțiile de securitate și disputele teritoriale – rămân nerezolvate. Rusia solicită ca Ucraina să rămână nealiniată și neînarmată și refuză să cedeze teritoriile ocupate, aproximativ 20% din Ucraina.

Despre eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump, Lavrov a spus că Putin și Trump „doresc pace în Ucraina”, dar a sugerat că atacurile continue ale Rusiei complică negocierile. În plus, a acuzat liderii europeni că „nu vor pace” și că nu permit Rusiei să câștige.

„Ei spun: „Nu putem permite înfrângerea Ucrainei. Nu putem permite Rusiei să câştige”. Ei vorbesc în termeni precum „victorie”, „înfrângere” şi aşa mai departe”, a spus Lavorv.

Lavrov: „Ucraina are dreptul să existe”

Ministrul rus a evitat să folosească termenul „invazie” pentru acțiunile Rusiei, preferând expresia oficială „operațiune militară specială”, și a declarat că Ucraina „are dreptul să existe”, dar trebuie să „lase oamenii să plece”.

Putin susţine de mult timp, fără dovezi, că Kievul a comis genocid împotriva vorbitorilor de limbă rusă din regiunea Donbas din estul Ucrainei, aproape în totalitate ocupată în prezent de forţele sale, potrivit News.ro.

Rusia nu are „niciun interes teritorial”, a susţinut Lavrov, dar este preocupată de persoanele care se identifică ca fiind de etnie rusă „care trăiesc pe acele teritorii, ai căror strămoşi au trăit acolo de secole”.

Citește și

VIDEO Sorin Grindeanu, mesajul României pentru SUA, în contextul conflictului din Ucraina: „Salut demersurile președintelui Trump”
10:18
Sorin Grindeanu, mesajul României pentru SUA, în contextul conflictului din Ucraina: „Salut demersurile președintelui Trump”
VIDEO Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Se pregătește MOBILIZARE în masă din partea susținătorilor
10:06
Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Se pregătește MOBILIZARE în masă din partea susținătorilor
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD / Social-democrații îi încurcă socotelile lui Bolojan? / Ce se întâmplă cu angajarea răspunderii pe pachetul 2
09:58
ȘEDINȚĂ la PSD / Social-democrații îi încurcă socotelile lui Bolojan? / Ce se întâmplă cu angajarea răspunderii pe pachetul 2
EDUCAȚIE Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație!
09:51
Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație!
ACTUALITATE Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute
09:48
Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute
EXTERNE Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței
09:09
Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței
Mediafax
Ninsoare în luna august. Locul din România unde A NINS. Imagini spectaculoase!
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive de bucurie
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Hoţi profesionişti, prinşi din întâmplare de poliţişti. Jefuiau aparate self-pay şi fugeau cu maşini furate
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Primele declarații ale tânărului care a supraviețuit tragediei din munții Iezer. Costin a așteptat 10 ore în agonie
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Capital.ro
Doliu în televiziune! Marele actor a plecat dintre noi. Toată lumea l-a văzut la TV
Evz.ro
Melodii penibile ajunse hituri. Topul aberațiilor din industria muzicală
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Ultimele cuvinte cutremurătoare ale alpinistei blocate pe munte timp de aproape două săptămâni, cu un picior rupt și fără provizii: „Nu mi-e frică să mor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un tip ciudat de supernovă: „Este prima dată când vedem o stea care a fost practic golită complet”
ACTUALITATE SURSE Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, AUDIAT după ce ar fi contactat un minor de 15 ani pentru a întreține relații intime – VIDEO
10:25
SURSE Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, AUDIAT după ce ar fi contactat un minor de 15 ani pentru a întreține relații intime – VIDEO
SPORT Mirel Rădoi, despre criza de NERVI de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”
10:09
Mirel Rădoi, despre criza de NERVI de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”
SĂNĂTATE Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
09:55
Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
EXTERNE Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”
09:11
Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”
EXCLUSIV Cât costă performanța în România / În timp ce Ministerul Educatiei numără medaliile, părinții adună cheltuielile / Doi olimpici internaționali fac CALCULUL sacrificiului
09:00
Cât costă performanța în România / În timp ce Ministerul Educatiei numără medaliile, părinții adună cheltuielile / Doi olimpici internaționali fac CALCULUL sacrificiului
ACTUALITATE Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții
08:59
Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții