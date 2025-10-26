Prima pagină » Actualitate » Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții

Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții

26 oct. 2025, 14:54, Actualitate
Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții
Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon / imagine din filmul „Napoleon”, sursa: Profimedia

Noi date științifice vin să lămurească lucrurile cu privire la una dintre cele mai dezastruoase campanii militare din istorie, invazia eșuată a Rusiei, din 1812. În fruntea unei armate uriașe, Napoleon a crezut că va răpune dușmanul din Est, dar a fost înfrânt de …iarnă și boli.

LiveScience scrie într-un articol că ADN-ul extras din dinții soldaților lui Napoleon dezvăluie, acum, bolile care au decimat armata în retragerea din Rusia.

Noi agenți patogeni, o altă perspectivă

Rezultatele ADN oferă o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai dezastruoase campanii militare din istoria omenirii.

Invazia lui Napoleon a început cu aproximativ 600.000 de soldați, dar mai puțin de 50.000 au supraviețuit. Militarii s-au confruntat cu foamete, epuizare și temperaturi sub zero grade, în timp ce se retrăgeau pe o distanță de aproape 1.300 de kilometri, întorcându-se de la Moscova.

Oamenii de știință care au analizat rămășițele dintr-o groapă comună din Vilnius, Lituania, au identificat două boli neașteptate care au decimat armata franceză în timpul retragerii sale disperate.

Descoperirea contrazice convingerile vechi conform cărora tifosul și febra de tranșee ar fi răpus trupele lui Napoleon.

Cercetătorii au examinat dinții a 13 soldați din Grande Armée și au descoperit urme de ADN ale bacteriilor Salmonella enterica și Borrelia recurrentis. Acești agenți patogeni provoacă febra paratifoidă și  febra recurentă; ambele se răspândesc prin alimente, apă sau păduchi contaminați.

Rezultatele au fost publicate în revista Current Biology și oferă primele dovezi genetice directe că febra paratifoidă a contribuit la moartea soldaților.

Echipa nu a găsit urme de Rickettsia prowazekii, bacteria responsabilă de tifos, ceea ce sugerează că alte infecții au jucat un rol mult mai important decât se credea până acum.

Moarte prin epuizare, frig și infecții

După ce au analizat noile dovezi, oamenii de știință cred acum că mulți soldați francezi au fost slăbiți și de infecțiile suprapuse – febra paratifoidă și febra recurentă transmisă de păduchi, care s-au răspândit rapid în condițiile insalubre ale armatei lui Napoleon.

Combinația de boală, foame și expunere la frig a creat un mediu letal din care puțini soldați au scăpat cu viață.

Astfel, noul studiu arată că prăbușirea Marii Armate franceze nu s-a datorat doar greșelilor militare sau vremii aspre din Rusia, ci și puterii ascunse a bolilor infecțioase.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Campania lui Napoleon Bonaparte în RUSIA din 1812: Bătălia de la Borodino și ocuparea Moscovei

Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării

Citește și

CONTROVERSĂ CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
14:28
CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
HOROSCOP Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela
14:02
Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela
TELEVIZIUNE TVR Info este singurul post de televiziune care nu transmite Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Ce difuzează canalul de știri
12:56
TVR Info este singurul post de televiziune care nu transmite Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Ce difuzează canalul de știri
NEWS ALERT Doi suspecți au fost reținuți pentru furtul bijuteriilor din Muzeu Luvru. Anchetatorii suspectează că tâlharii aveau complici din interiorul muzeului
11:32
Doi suspecți au fost reținuți pentru furtul bijuteriilor din Muzeu Luvru. Anchetatorii suspectează că tâlharii aveau complici din interiorul muzeului
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Evz.ro
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Ce au găsit arheologii într-o vază egipteană rară, dedicată „Marelui Rege” Xerxes
FLASH NEWS Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”
14:08
Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”
FLASH NEWS Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”
13:32
Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”
ACUM Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”
13:12
Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”
VIDEO Ion Iliescu și spiritul partidului: „Deasupra cauzei revoluției nu există NIMIC, nici mamă, nici tată”
12:00
Ion Iliescu și spiritul partidului: „Deasupra cauzei revoluției nu există NIMIC, nici mamă, nici tată”
CONTROVERSĂ Chiar în ziua sfințirii, Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului: „Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”
11:51
Chiar în ziua sfințirii, Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului: „Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”
SPORT Leo Borlovan s-a impus în finala Super Rally de la București și nu cedează „coroana de campion”
11:46
Leo Borlovan s-a impus în finala Super Rally de la București și nu cedează „coroana de campion”