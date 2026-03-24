De ce o oră are 60 de minute. Istoria care se află la baza acestei decizii

Te-ai întrebat vreodată de ce o oră are exact 60 de minute? Iată istoria care se află la baza acestei decizii și cum s-a ajuns la această numărătoare, de fapt.

De ce o oră are exact 60 de minute? Încă de la o vârstă fragedă, copiii învață cum să ”citească” ceasul și tot atunci află câte minute se află într-o oră sau câte secunde se află într-un minut. Cu toate acestea, există și persoane care sunt curioase să afle cum am ajuns la acest sistem de măsurare a timpului. Motivul constă într-o decizie luată acum 4.000 de ani și, de atunci, a fost pusă la îndoială doar în timpul Revoluției Franceze din 1793.

Una dintre cele mai acceptate teorii în rândul istoricilor este legată de civilizațiile antice din Mesopotamia , în special babilonienii. În acest sens, motivul revine babilonienilor, care și-au folosit falangele mâinilor pentru a număra. Această metodă le-a permis să ajungă la numărul 60 folosind doar degetele unei mâini, stabilindu-l ca număr de bază al sistemului lor numeric.

Cum au ajuns babilonienii la numărul 60

Ei au locuit pe teritoriul care este acum Irak, între 2100 și 538 î.Hr. și sunt creditați cu diverse invenții, cum ar fi crearea primului Cod penal de legi care să reglementeze comportamentul oamenilor. Se crede că babilonienii nu s-au limitat să folosească doar cele zece degete pentru numărare, ci să creeze un adevărat sistem, folosindu-se de 12 diviziuni.

Totuși, pentru a ajunge la numărul 60, babilonienii s-au folosit cele 3 falange ale fiecărui deget (la o singură mână), cu scopul de a numerota. Cealaltă mână era doar un simplu ”marcator”. Astfel, când era parcurs un ”circuit” întreg de 12 diviziuni, ridicau câte un deget. Pentru a ajunge la numărul 60, au înmulțit cele 12 diviziuni cu cele 5 degete de la o mână.

Cum s-a ajuns la acest sistem de măsurare a timpului

La acea vreme, împărțirea zilei în 24 de ore fusese deja stabilită datorită Egiptenilor, deși motivul nu este cunoscut cu certitudine, arată Larazon.es. Apoi, babilonienii au împărțit ora în 60 de minute. De asemenea, fiecare minut a fost împărțit în câte 60 de secunde.

De altfel, a existat și un moment în care s-a încercat schimbarea sistemului zecimal pentru măsurarea timpului, și anume în perioada Revoluției Franceze. Totul se întâmpla în luna octombrie a anului 1793, după ce a fost înființată Republica Franceză. Atunci, revoluționarii au încercat să schimbe durata zilelor la 10 ore în loc de 24 , iar orele la 100 de minute. De asemenea, s-a încercat adoptarea unui sistem zecimal pentru alte unități de măsură (litri, kilometri). Scopul era simplu și precis, și anume să separe religia de calendar, pentru a crea săptămâni cu 10 zile. Sistemul nu a prosperat, implementarea sa având numeroase dificultăți.

Alte influențe ale sistemului sexagesimal babilonian

”Influența sistemului sexagesimal și a metodei unice de numărare a babilonienilor este prezentă și în alte aspecte ale vieții moderne. Una dintre cele mai utilizate metode este gruparea în zeci, nu numai pentru că permite numărarea pe degete, ci și datorită utilității sale în împărțirea în 2, 3, 4 și 6. Acest lucru a fost foarte util pentru măsurare și tranzacționare .

Babilonienii au influențat și calculul unghiurilor, stabilind că cercurile aveau 360 de grade. Datorită acestei decizii, gradul sexagesimal (1 grad) este împărțit în 60 de minute de unghi (860′), iar acestea, la rândul lor, în 60 de secunde de unghi (60″), care sunt utilizate în mod obișnuit în geometrie și astronomie”, mai arată sursa citată.

