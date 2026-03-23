Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan a anunțat și pe social-media propunerea României pentru funcția de Secretar General al Francofoniei, în persoana lui Dacian Cioloș. Liderul de la Cotroceni a precizat că îl consideră pe Cioloș „un profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european” și cu „legitimitate francofonă autentică”.

Nicușor Dan a precizat că alegerile pentru funcția de Secretar General al Francofoniei vor avea loc în luna noiembrie în Cambodgia.

„Francofonia și valorile pe care le promovează fac parte din identitatea istorică a României, iar limba franceză are, pentru noi, o rezonanță emoțională.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei, am anunțat candidatura lui Dacian Cioloș, din partea țării noastre, la funcția de Secretar General al Francofoniei, în cadrul alegerilor care vor avea loc în noiembrie, în Cambodgia.

Dacian Cioloș are o carieră recunoscută, fiind un profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european și cu o legitimitate francofonă autentică”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

 

„Țara noastră este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei”

„Pentru România, este esențial ca reprezentanții săi să ocupe funcții la nivel internațional, contribuind activ la deciziile globale și consolidând profilul țării noastre pe scena internațională.

Țara noastră este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei instituționale, atât prin contribuțiile sale financiare și politice, cât și prin numeroasele angajamente și programe pe care le promovează.

În ultimii ani, a fost pus un accent tot mai clar pe Francofonia științifică și academică, pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri cercetători francofoni și pentru parcursul lor profesional.
De altfel, tinerii francofoni și rolul noii generații în a răspunde provocărilor de astăzi, dar și în a imagina și a construi societăți mai incluzive și mai pașnice, se află chiar în centrul temei din acest an a Zilei Internaționale a Francofoniei”, a mai precizat Nicușor Dan.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special
20:00
După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special
INEDIT Un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului la Parlament și l-a dedicat celor de la USR
18:25
Un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului la Parlament și l-a dedicat celor de la USR
FLASH NEWS Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
17:38
Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
FLASH NEWS Alfred Simonis: E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba
16:29
Alfred Simonis: E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba
FLASH NEWS Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei
16:18
Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei
REACȚIE Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
15:50
Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Iubirea regăsită: cum poți vindeca relația cu mama, potrivit psihologiei
CONTROVERSĂ Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia
21:32
Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia
DEZVĂLUIRI New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
21:00
New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
ECONOMIE De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
20:58
De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
COMERȚ Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile
20:25
Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
20:20
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
FLASH NEWS Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane
19:53
Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane

Cele mai noi

Trimite acest link pe