Președintele Nicușor Dan a anunțat și pe social-media propunerea României pentru funcția de Secretar General al Francofoniei, în persoana lui Dacian Cioloș. Liderul de la Cotroceni a precizat că îl consideră pe Cioloș „un profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european” și cu „legitimitate francofonă autentică”.

Nicușor Dan a precizat că alegerile pentru funcția de Secretar General al Francofoniei vor avea loc în luna noiembrie în Cambodgia.

„Francofonia și valorile pe care le promovează fac parte din identitatea istorică a României, iar limba franceză are, pentru noi, o rezonanță emoțională. Cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei, am anunțat candidatura lui Dacian Cioloș, din partea țării noastre, la funcția de Secretar General al Francofoniei, în cadrul alegerilor care vor avea loc în noiembrie, în Cambodgia. Dacian Cioloș are o carieră recunoscută, fiind un profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european și cu o legitimitate francofonă autentică”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

„Țara noastră este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei”

„Pentru România, este esențial ca reprezentanții săi să ocupe funcții la nivel internațional, contribuind activ la deciziile globale și consolidând profilul țării noastre pe scena internațională.

Țara noastră este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei instituționale, atât prin contribuțiile sale financiare și politice, cât și prin numeroasele angajamente și programe pe care le promovează.

În ultimii ani, a fost pus un accent tot mai clar pe Francofonia științifică și academică, pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri cercetători francofoni și pentru parcursul lor profesional.

De altfel, tinerii francofoni și rolul noii generații în a răspunde provocărilor de astăzi, dar și în a imagina și a construi societăți mai incluzive și mai pașnice, se află chiar în centrul temei din acest an a Zilei Internaționale a Francofoniei”, a mai precizat Nicușor Dan.

