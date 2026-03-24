S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul

După o campanie electorală scurtă, dar intensă, cetățenii din Danemarca se îndreaptă, marți, către urnele de vot, într-un scrutin care se preconizează a fi extrem de strâns.

Se estimează că Mette Frederiksen, din partea Social-Democraților, va rămâne prim-ministru, însă acest lucru nu este garantat. Deși a făcut față amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlada, campania lui Frederiksen a fost dominată de problemele interne precum bunăstarea animalelor, apa potabilă, înăsprirea măsurilor privind imigrația și costul vieții.

Conform ultimelor sondaje, coaliția de stânga condusă de Frederiksen are un avans de nouă locuri față de blocul de dreapta, însă se estimează că niciuna dintre părți nu va obține majoritatea celor 179 de locuri din parlamentul danez, Folketing, relatează Euronews.

Frederiksen, o social-democrată aflată la putere din 2019, a fost lăudată pentru calitățile sale de lider după ce a rezistat cererilor repetate ale lui Trump de a anexa Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Regatului Danemarcei, pe care Trump susține că Statele Unite au nevoie de el din motive de securitate națională.

În al doilea mandat, popularitatea lui Frederiksen a scăzut pe fondul creșterii costului vieții — un aspect care, alături de pensii și de un potențial impozit pe avere, a constituit o temă importantă a campaniei electorale.

Frederiksen este cunoscută pentru sprijinul ferm acordat Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei rusești pe scară largă și pentru o abordare restrictivă în ceea ce privește migrația.

Oponenții de dreapta

Doi candidați de centru-dreapta speră să-i ia locul lui Frederiksen în funcția de prim-ministru al Danemarcei. Unul dintre ei face parte din actualul guvern — ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, din partidul liberal Venstre.

Celălalt este Alex Vanopslagh, în vârstă de 34 de ani, din Alianța Liberală (LA) de opoziție, care pledează pentru reducerea impozitelor și a birocrației, precum și pentru ca Copenhaga să renunțe la refuzul său de a utiliza energia nucleară.

