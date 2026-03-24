Liderul suprem al Iranului ar fi de acord să negocieze cu Trump. Oficialii de la Teheran i-au transmis mesajul, în seceret, lui Witkoff

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-ar fi informat, în secret, pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei a aprobat demararea unor negocieri în vederea încheierii unui eventual acord, a relatat, marți, Al Arabiya, citând ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Surse au declarat pentru ziar că liderul suprem, numit în funcție după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în primul atac al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, luna trecută, a acceptat să pună capăt războiului rapid, în conformitate cu condițiile Iranului.

După ce a acordat Iranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, președintele american Donald Trump a anunțat luni, în mod neașteptat, că a ordonat amânarea cu cinci zile a oricăror atacuri militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene.

El a afirmat că SUA poartă deja negocieri cu o „personalitate de rang înalt” din Iran, dar nu cu liderul suprem al țării. Iranul a negat aceste informații.

Ulterior, Trump a declarat pentru Fox News că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în termen de cinci zile sau mai puțin, adăugând că Iranul dorește să încheie un acord.

Președintele a spus: „Lucrurile merg foarte bine.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul

Războiul din Iran ține capul de afiș, iar oficialii din Golf spun că SUA trebuie să termine ce-au început. Atlantic Council: „Următoarele două-trei săptămâni vor fi critice”

Rusia se joacă de-a războiul și pune presiune în Marea Baltică. Au fost activate sistemele de rachete de coastă Bal și Bastion. „Planificarea NATO se complică”