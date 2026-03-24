Prima pagină » Actualitate » Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană

Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană

Bianca Dogaru
Sursa foto: Envato

Senatul a adoptat un proiect de lege care modifică modul în care elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) primesc sprijin pentru mâncare. În prezent, acești copii beneficiază de o alocație zilnică de hrană în valoare de 32 de lei, sau 48 de lei dacă au și un grad de handicap. Noua inițiativă propune ca acești bani să nu mai fie virați direct, ci să fie înlocuiți cu o masă caldă sau cu un pachet alimentar asigurat de școală.

Decizia vine după ce inițiatorii legii au observat că, în realitate, banii acordați părinților nu ajung întotdeauna să fie folosiți exclusiv pentru hrana copiilor. Astfel, școlile care au cantină vor oferi o masă caldă preparată pe loc, iar cele care nu dispun de această facilitate vor apela la sisteme de catering. Dacă niciuna dintre aceste variante nu este posibilă, elevii vor primi un pachet alimentar.

Deși proiectul a trecut de Senat cu un număr mare de voturi, acesta a primit avize negative din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social. Criticii atrag atenția că măsura ar putea fi discriminatorie și că multe școli nu au bugete sau spații adecvate pentru a asigura masa elevilor. De asemenea, Guvernul nu a susținut această inițiativă în timpul dezbaterilor din comisii.

În prezent, alocația de hrană se plătește lunar, în primele zece zile lucrătoare, dar numai pentru zilele în care elevul a fost prezent la cursuri. Noua lege păstrează regula prezenței, astfel că unitățile de învățământ vor reține contravaloarea mesei doar pentru zilele în care copilul participă la ore.

După votul din Senat, documentul merge la Camera Deputaților, care are puterea de a lua decizia finală. Dacă deputații aprobă proiectul, legea va ajunge la președintele României pentru semnare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe