Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței

Potrivit comunicatului emis de ministrul Transporturilor, cei doi au discutat despre parteneriatul strategic dintre Franța și România. Ciprian Șerban a transmis că printre subiectele abordate s-a numărat și importanța continuării proiectelor comune, inclusiv dezvoltarea unui hub logistic.

”Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Nicholas Warney, Ambasadorul Franței în România.

În cadrul întâlnirii am reliefat faptul că relațiile dintre România și Franța sunt solide și se bazează pe un parteneriat strategic, reflectat în numeroase discuții bilaterale și o cooperare strânsă la nivel european, NATO și internațional.

Franța reprezintă un partener comercial major pentru România, iar interesul investitorilor francezi este în creștere, în special în domenii precum infrastructura și transporturile.

De asemenea, am discutat despre continuarea proiectelor comune, inclusiv dezvoltarea unui hub logistic bazat pe poziția strategică a Portului Constanța și a porturilor dunărene, precum și consolidarea colaborării regionale în domeniile feroviar și aerian”, a scris pe Facebook.