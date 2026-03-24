Guvernarea merge înainte, dar mai degrabă din inerție decât din convingere. Coaliția PSD–PNL–USR – UDMR dă semne tot mai clare de oboseală. În spatele ușilor închise, nu se mai discută doar despre politici publice, ci despre ceva mult mai greoi: cine rămâne la guvernare și cine iese din joc și care sunt condițiile pentru a continua în această formulă. Cert este că Partidul Social Democrat este nemulțumit de premierul Bolojan și de PNL în general, USR este nemulțumit de PSD și critică partidul, iar UDMR a exprimat atât nemulțumiri față de politicile guvernului Bolojan, cât și față de luările de poziție din rândul PSD la adresa membrilor coaliției de guvernare.

Un prim semnal al blocajului este chiar absența dialogului. Ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai avut loc, iar șansele să fie reluată până pe 20 aprilie sunt minime. Atunci, PSD urmează să își consulte cei aproximativ 5.000 de membri,lucru care ar putea decide direcția politică a partidului, și implicit soarta întregii guvernări.

Pe fond, imaginea este una de neîncredere generalizată. PSD este nemulțumit de direcția în care PNL încearcă să ducă guvernarea. PNL este frustrat de presiunile și jocurile PSD. USR nu mai are răbdare cu social-democrații și ridică miza.

Iar în mijlocul acestor tensiuni, coaliția continuă să funcționeze, dar fără o direcție clară.

Posibile scenarii ale PSD după consultarea internă

Social-democrații își fac propriile calcule pentru etapa de după 20 aprilie.

Varianta 1.

Prima opțiune ar fi refacerea coaliției alături de PNL și UDMR, cu posibilitatea cooptării USR, dacă acesta nu va intra până atunci într-o alianță cu liberalii, însă fără Ilie Bolojan în postura de prim-ministru. PSD exclude ferm ideea unei guvernări conduse de Bolojan.

Varianta 2.

O alternativă luată în calcul este retragerea în opoziție, în eventualitatea în care în PNL câștigă influență tabăra Bolojan și se cristalizează un bloc de dreapta împreună cu USR.

Varianta 3.

Chiar dacă la nivel central este respinsă o apropiere de AUR, există voci din interiorul partidului care nu exclud complet această posibilitate.

Grindeanu, în ședința PSD, ar fi spus că Bolojan e mai apropiat de USR decât de propriul partid.

„L-ați văzut cum era ca peștele în apă la congresul USR? Mult mai confortabil decât la PNL. Politicile și ceea ce face dl prim-ministru nu au nicio legătură cu PNL, ci doar cu USR. De asta există și senzația că USR face regulile cu 10 la sută, pentru că îl au pe acest om în frunte”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice.

Întrebat și dacă sunt destule motive pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, Grindeanu a răspuns „da”. Liderul PSD a mai adăugat că exclude un guvern minoritar, dar și o alianță cu AUR.

PNL rămâne la guvernare doar dacă PSD revine la „o atitudine responsabilă”

Discuții tensionate au avut loc în cadrul ședinței interne a Partidului Național Liberal, potrivit stenogramelor din întâlnire, în care lideri ai partidului au criticat relația cu partenerii politici și modul în care este gestionată coaliția de guvernare. În intervențiile lor, mai mulți lideri PNL au cerut o poziționare mai clară a partidului față de PSD, USR și formațiunile extremiste. Alina Gorghiu a subliniat în ședință că liderul PNL trebuie să își asume rolul de coordonare în cadrul coaliției de guvernare. „Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în coaliție”, a spus Gorghiu. Aceasta a avertizat că o eventuală ieșire a PNL de la guvernare ar putea genera o criză politică majoră. În intervenția sa din ședință, Ilie Bolojan a abordat posibilitatea unei crize guvernamentale și a sugerat că responsabilitatea unei eventuale rupturi ar putea reveni partenerilor de coaliție. „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare”, a spus Bolojan. El a îndemnat liberalii la prudență în declarațiile publice privind eventuale alianțe politice. „Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”, a concluzionat acesta.

USR, nemulțumiți de social-democrați în coaliție: „Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România”

În acest joc tensionat, USR încearcă să se poziționeze ca vocea reformistă, dar și ca un partener tot mai iritat de comportamentul PSD. Comitetul Politic al partidului a adoptat o rezoluție cu o majoritate covârșitoare, reafirmând dorința de a rămâne la guvernare, dar în condiții clare. „PSD nu mai vrea să guverneze cu noi. Până unde să ne mai umilim?”, ar fi întrebat retoric Fritz în timpul ședinței. În acest sens, USR atrage atenția că cetățenii au așteptări legitime de la actuala guvernare, cum ar fi: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflației, modernizarea statului și menținerea fermă a României pe traiectoria europeană. „Noi acum ne gândim: dacă soția bagă divorț, noi îi mai spunem că vom continua relația după? Nouă acum ne este frică că nu lăsăm nicio ușiță după? Ce ușiță să le lăsăm? Până unde ne umilim? Cu câte ușițe să ne mai umilim? Tocmai pentru că Grindeanu nu a zis nimic de moțiune de cenzură, o spunem noi. Dacă ei vor asta, să spună ei cum îl scot pe Bolojan sau altă formă. Ați spus mai mulți să nuanțăm. Dar atunci unde tragem?”, ar mai fi declarat Dominic Fritz în spatele ușilor închise din cadrul Comitetului Politic, potrivit acelorași surse. USR face și mai multe solicitări pentru coaliție: „Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică și cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toți partenerii, și să continuăm reforma statului în beneficiul cetățenilor. Susținem măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea prețurilor la benzină și motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluția pe termen lung este însă reducerea dependenței de petrol și de alte resurse fosile prin investiții în energii regenerabile și sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investițiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie și prin investiții în transportul în comun. Solicităm încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani și subminează o instituție esențială pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Partenerii de coaliție au obligația sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului și să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliție și fără alte condiționări. Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD și AUR împotriva USR, a miniștrilor săi, a membrilor și simpatizanților. Acest limbaj este incitare la violență, iar efectele lui coboară în stradă și pun în pericol siguranța tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar și a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile. Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD.”

O singură idee mai unește partidele, după 7 luni de guvernare: un mare NU cu AUR, exprimat, rând pe rând, de PSD, PNL, USR sau UDMR.