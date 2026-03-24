Ce alimente este bine să dai de pomana de Buna Vestire. Ce nu trebuie să lipsească din pachet

Pe 25 martie, credincioșii ortodocși din România sărbătoresc Buna Vestire, un moment important în calendarul religios. Cu această ocazie, există tradiții pe care românii au grijă mereu să le respecte, mai ales atunci când dau de pomană.

Buna Vestire reprezintă sărbătoarea din calendarul ortodox și marchează momentul în care Fecioara Maria a aflat că îl va naște pe Iisus Hristos. Așadar, pentru această zi există numeroase tradiții pe care credincioșii le respectă, informează Click.

Această zi este chiar în mijlocul Postul Paștelui, chiar dacă avem dezlegare la pește, alimentele care se oferă de pomană tot trebuie să respecte rigorile postului.

Pentru a respecta postul, alimentele nu trebuie să fie de origine animală. Nu este vorba doar despre carne, ci și despre ouă, lapte sau orice alt produs care are o origine animală. Însă, cum este dezlegare la pește, pot fi împărțite diverse preparate din pește, cu ocazia Bunei Vestiri.

De Buna Vestire se mai dau de pomană colivă, colaci sau alte alimente de post, de asemenea, din pachet nu trebuie să lipsească o lumânare, mai ales pentru cei care s-au stins fără una la căpătâi.

Această sărbătoare este trecută în calendar cu cruce roșie și reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale anului din punct de vedere religios. Cu această ocazie, credincioșii ortodocși pot oferi de pomană alimente de post, inclusiv pește, precum și colivă, colaci sau alte preparate similare. De asemenea, este important ca pachetul să conțină și o lumânare, aprinsă pentru sufletele celor trecuți în neființă.

